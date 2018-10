Garitano: "El 4-0 ante el Dortmund no va a tener ninguna influencia para el Atlético"

Publicado 26/10/2018 14:25:17 CET

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Asier Garitano, ha asegurado que la goleada recibida esta semana ante el Borussia Dortmund (4-0), no va a tener "ninguna influencia" sobre el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este sábado en el Wanda Metropolitano (20.45 horas), y ha explicado que espera un rival "muy fuerte y muy presionante".

"No va a tener ninguna influencia. No están acostumbrados a perder, pero en el siguiente partido siempre puntúan o ganan. Mentalmente está preparado para esas situaciones. Es Día de Peñas y va a haber un gran ambiente. Vamos a ver si somos capaces de dar respuesta a eso", indicó sobre la derrota de los rojiblancos en la tercera jornada de la fase de grupos de la 'Champions'.

En este sentido, el técnico vasco prevé que los de Simeone saldrán a por todas. "Espero un Atlético muy fuerte y muy presionante, dificultando la salida de balón, si se adelanta preparado para defender bajo y salir al contraataque, completo en todo, lo que ha sido los últimos años", subrayó.

Además, cree que el cuadro colchonero no renunciará a la posesión. "Prefiero tenerla. Ellos la tendrán un rato, nosotros otro rato, ojalá pueda ser mucho, pero mucho teniendo profundidad. Ellos en casa aprietan mucho, se adaptan a todo. Estaremos preparados los dos equipos para saber qué hacer cuando tengamos el balón, y cuando no, también", manifestó.

Por ello, tratarán de "minimizar" las situaciones del Atlético, algo que se consigue "teniendo un gran día". "En el fútbol a veces no tienes grandes días y les puede ocurrir", dijo, antes de hablar de su sistema de juego. "Ellos han tenido varios modelos durante el mismo partido. Es un equipo que ha ganado finales y que es capaz de competir ligas a Real Madrid y Barcelona. Los diferentes modelos los utilizan bien", añadió.

Garitano también se deshizo en elogios hacia el 'Cholo' por su trabajo al frente del equipo desde su llegada. "Les llamaban 'el Pupas', no tenía esa mentalidad. Te miran a los ojos y te dicen que son capaces de ganar contra cualquiera. Ese entrenador ha sido capaz de cambiar la mentalidad no sólo del equipo, sino de la gente. Ha ganado títulos y ha estado a punto de ganar una 'Champions', es una pasada", expuso.

En otro orden de cosas, el técnico del conjunto donostiarra habló del hecho de que los 'txuri urdin' estén respondiendo mejor fuera que en casa. "Es raro, porque tampoco hacemos cosas diferentes. Fuera estamos teniendo más acierto, y en casa nos está constando un poco más; luego dependerá del acierto. En el último partido nos costó generar; el fútbol es el acierto. Nos hace falta generar algo más de fútbol para poder sacar los partidos en casa", analizó.

Por otra parte, Garitano no cree que la afición vaya a recibir mal a Theo Hernández, que abandonó el club rojiblanco para recalar en el Real Madrid antes de acabar en Donosti. "No creo que el Atlético tenga un recibimiento tan malo sobre Theo. Él estará preparado para jugar y no creo que vaya a sentir el ambiente muy en contra. Los Atlético-Real Sociedad ya han sido fuertes", explicó.

"Se le habrá hecho largo. Hemos intento apretarle en los entrenos, pero te relajas. Estará más enchufado, pero siendo consciente de dónde viene. Lleva cuatro partidos fuera y es una pena, le hacía falta esa regularidad", continuó sobre el francés, al que durante su ausencia sustituyó en el once Kevin Rodrigues. "Estoy encantado de tener a Kevin y de recuperar a Theo. Ha sido capaz de competir al alto nivel muy bien", indicó.

Además, pidió cautela para el regreso del belga Adnan Januzaj. "Estamos hablando de un jugador que no ha hecho pretemporada. Es muy importante y su pretemporada la tiene que hacer en competición. No va a ser sencillo, y que nadie espere que va a ser el 'Janu' de final de la temporada pasada. Esperemos que coja el ritmo, tenemos que tener tranquilidad, darle confianza y que vaya encontrando su mejor versión", apuntó.

Por último, valoró el estado de forma de Willian José, al que le ve problemas a la hora de disparar. "Físicamente va mejor, pero tiene que dar un paso hacia adelante, que es en el golpeo. Ha estado en el banquillo y nos ha ayudado, pero necesitamos mejor versión de Willy", concluyó.