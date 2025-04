Gavi: "Es una temporada espectacular pero no nos sentimos invencibles"

"Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea"

El jugador del FC Barcelona Gavi ha calificado de "espectacular" la temporada que está haciendo el equipo y ve bien que algunos compañeros y aficionados sueñen en grande, aunque él prefiere ir partido a partido ya que no se siente, el grupo, "invencible" y, a nivel personal, celebra el año que está haciendo tras un año parado por lesión y fue crítico con la gente que solo ve en él a un jugador físico y duro.

"Es una temporada espectacular pero de ahí a sentirnos invencibles, no. Tenemos que ir con humildad a cada partido, sabiendo de donde venimos. Lo importante es tener los pies en el suelo, ir partido a partido. Quedan todavía muchos partidos y queremos ganar los máximos títulos posibles, pero yendo partido a partido", manifestó en rueda de prensa.

Y el primer paso hacia un posible triplete es ganar la ida de los cuartos de la 'Champions' ante el Borussia Dortmund, este miércoles en casa. "Es cierto que hay jugadores que sueñan en grande y está bien, pero yo lo que creo que tenemos que ganar el próximo partido que es el que está más cerca. La gente puede ponernos de favoritos o no, me da igual. Tenemos que ir a lo nuestro y ganar al Borussia", apuntó.

"Tienen (los aficionados) que estar ilusionados pero nosotros tenemos que tener los pies en el suelo. Estamos trabajando para que la afición esté feliz y ganemos el máximo número de títulos posible y les demos esa alegría", recalcó en este sentido.

Eso sí, reconoció que todo chaval de La Masia sueña con hacer un triplete que el Barça ya logró en 2009 y 2015. "Cuando estás en la Masia siempre sueñas con ganar el triplete o el sextete con el Barça. Y la verdad es que todo joven de La Masia sueña con ganar los máximos títulos en este club, que para mí es el mejor, y eso intentaremos", manifestó.

Por otro lado, celebró su buena conexión con su entrenador, Hansi Flick, y la confianza que le tene. "Estamos muy conectados, vengo de una lesión y al final cuesta venir de un año parado. Para mí, mi temporada está siendo espectacular para venir de la lesión que he tenido y Hansi confía mucho en mí. La verdad es que estoy súper contento de tenerle como entrenador", se sinceró.

"Creo que estoy al cien por cien desde que he vuelto. Otra cosa es que me sienta más cómodo en algunos partidos. Estoy tranquilo, estoy en el equipo, y cómodo. Desde que he vuelto estoy feliz con el rendimiento que estoy dando y con lo que estoy aportando al equipo", manifestó sobre su regreso tras un duro año apartado del equipo por una lesión grave de rodilla.

MOLESTO CON CIERTAS CRÍTICAS A SU JUEGO

El momento de la rueda de prensa llegó cuando buena parte de los periodistas le aplaudieron tras un discurso sincero en el que criticó que parte de la gente le vea como un futbolista duro y sucio, sin tener en cuenta su buen tacto con el balón y su buena llegada desde segunda línea.

"Es cierto lo que dices, mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol y no tienen ni puta idea. Pero es entendible. Cada uno piensa lo que quiere y está bien", se arrancó el andaluz.

Lo cierto es que ahora está jugando, quizá no como titular indiscutible, pero sí aportando mucho al grupo. "Estoy jugando en varias posiciones, es una cosa buena que tengo, que pedo jugar y cumplir en cualquier posición del centro del campo. El míster me está viendo más de mediapunta, pero puedo jugar de doble pivote o de '6'. Estoy mejorando cada día en todas las posiciones que pueda, en cuantas más juegue, mejor", explicó.

"Hansi me está ayudando en muchos conceptos del fútbol pero también en mi lado más humano. De pequeño siempre he jugado de titular y esta temporada no está siendo así, pero es algo que tengo que entender en mi cabeza, que no siempre puedo ser titular. Estamos felices de tenerlo como entrenador", matizó.

Y, lo más importante, es que es Gavi en su esencia más pura. "En el campo se me nota que no he cambiado nada después de la lesión, es importante para mí tener la misma mentalidad que antes de la lesión. Estoy feliz y tranquilo con la vuelta. Muchos jugadores con esta lesión no vuelven igual pero estoy tranquilo, sé de qué soy capaz y sé mi mentalidad. Era importante volver como antes y he vuelto así", celebró Gavi, que también sueña con retirarse como 'culer': "Si por mi fuera, y hoy lo firmo; me retiraría aquí en el Barça".