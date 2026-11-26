Archivo - David Soria, en un partido con el Getafe. - Acero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF ha perdido este jueves por 1-0 en su visita al FC Iberia 1999 durante la jornada 4 de la liguilla en la Conference League, otro mal resultado para los madrileños en su cada vez más difícil objetivo de pasar de ronda, hundiéndose así en las posiciones más rezagadas.

En el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis (Georgia), el Getafe pronto creó peligro por obra de Alberto Risco en la banda izquierda. En una internada suya en el minuto 8, recibió un pase en el área rival, pisó el esférico e hizo un recorte de derecha a izquierda hasta disparar con la zurda, pero el portero local despejó acertado a bocajarro y a media altura.

Poco después tuvo Martín Satriano otra ocasión, sin puntería, pero poco a poco los locales impusieron su ritmo y Lucas Café en el 24' merodeó el gol con un cabezazo en el segundo palo, con respuesta rápida del arquero azulón David Soria con los pies. No obstante, la 'caraja' del Getafe no hizo sino augurar el 1-0 (min.25) para un Iberia 1999 lleno de descaro.

Su portero sacó en largo, Bakar Kardava controló el balón con sutileza y filtró un pase para el desmarque de Giorgi Kobuladze a la espalda de la zaga; Soria sacó su primer remate, pero la pelota dibujó una parábola que al caer dejó fácil otro tiro de Kobuladze prácticamente a puerta vacía. La respuesta del Getafe llegó en el 42', si bien la pólvora estaba mojada.

'Davinchi' Cordón centró rasó desde la banda izquierda y Satriano domó en el punto de penalti, dio media vuelta y tiró por abajo, pero centrado y a las manos del guardameta. Para cambiar esa dinámica, José Bordalás hizo tres sustituciones al descanso; aun así, Soria seguía siendo el mejor de los suyos, evitando en el minuto 57 un gol de Vahid Selimovic de cabeza.

Para más inri, Orel Mangala fue expulsado muy poco después por doble tarjeta amarilla y, pese a reaccionar con oficio, su falta de tino minaba la moral conforme el reloj se agotaba. Ejemplo de ello fue que en el 71' la zaga local repeliese un derechazo de Nemanja Gudelj que iba a puerta y en el 82' que ni Satriano ni Enes Ünal remachasen un buen centro lateral.

La voluntad no fue suficiente para el conjunto azulón en los instantes finales, sellando en la capital georgiana su tercera derrota en los cuatro partidos que lleva ya disputados de esta competición; su bagaje de un solo punto lo mantiene muy abajo en la tabla y con un futuro nada prometedor.