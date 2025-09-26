Getafe - Levante: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Publicado: viernes, 26 septiembre 2025 16:36

    MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Getafe recibe este sábado en el Coliseum al Levante, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que tanto los azulones como los granotas quieren volver a la senda del triunfo tras empatar y caer en sus últimos compromisos ante Deportivo Alavés y Real Madrid, respectivamente.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Getafe: Soria; Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Luis Milla, Arambarri; Mayoral y Sancris.

   Levante: Ryan; Víctor García, Elgezabal, Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Arriaga, Oriol Rey, Brugui; Etta Eyong e Iván Romero.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Getafe y Levante de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 27 de septiembre a las 14.00 horas en el Coliseum.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los azulones y los granotas se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.

