Getafe - Villarreal: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del Villarreal Alberto Moleiro. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Villarreal y Getafe llegan al Coliseum renacidos tras lograr victorias balsámicas en la última jornada que les han permitido dar un paso de gigante de cara a cumplir sus objetivos a final de curso. El triunfo ante el Espanyol permitió a los de Marcelino García Toral poner fin a una racha de tres jornadas seguidas sin ganar --dos derrotas y un empate-- y, de paso, igualar en 45 puntos, con un partido menos, al Atlético de Madrid en el tercer puesto de la tabla.

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe: Soria; Femenía, Duarte, Abqar, Romero, Iglesias; Milla, Djené, Arambarri; Vázquez y Satriano.

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Marín, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Comesaña; Pépé y Mikautadze.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Getafe y Villarreal de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 14 de febrero a las 16.15 horas en el Coliseum.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulones y los 'groguets' se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.