Ghana destituye al seleccionador Otto Addo a dos meses y medio del Mundial

El seleccionador germanoghanés masculino de fútbol, Otto Addo, atiende a la prensa. - Christian Charisius/dpa

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Fútbol de Ghana (GFA) destituyó al seleccionador germano-ghanés masculino de fútbol Otto Addo "con efecto inmediato"pocas horas después de caer derrotado por 2-1 ante la selección alemana en un partido amistoso que se disputó este lunes y que sirvió como preparación para el Mundial que ambas selecciones disputarán el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

"La GFA ha rescindido el contrato con el seleccionador nacional masculino absoluto, Otto Addo, con efecto inmediato", afirmó el organismo federativo a través de un comunicado publicado en su página web.

Addo había estado al frente de las 'Estrellas Negras' durante los últimos dos años en lo que fue su segundo periodo como seleccionador nacional llevando a Ghana a la cita mundialista por segunda vez consecutiva tras la clasificación a Qatar 2022 con él también al mando.

"La Asociación desea agradecer sinceramente a Otto Addo su contribución al equipo y le desea la mejor de las suertes en sus futuros proyectos", escribió la GFA, que todavía no ha anunciado un nuevo seleccionador cuando quedan dos meses y medio para el inicio del Mundial donde se enfrentará a Inglaterra, Croacia y Panamá en la fase de grupos.