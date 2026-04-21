Giráldez: "Intentaremos ser los primeros en ganar en el Camp Nou"

Archivo - Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta de Vigo - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, ha asegurado que esperan ser "los primeros en ganar" en el Camp Nou, cuando se enfrenten este miércoles al FC Barcelona en LaLiga EA Sports, y cree que una victoria les podría "desbloquear" después de tres derrotas consecutivas, con goleadas, entre la competición doméstica y la Liga Europa.

"Quedan siete partidos y tenemos que volver a recuperar nuestro mejor nivel, nuestras mejores sensaciones. No hemos estado bien los últimos partidos y veo a la gente intentando saber el porqué. Hay que competir en estos siete partidos estando sextos, en una situación privilegiada, para volver a repetir el año que viene Europa. Sabemos que tenemos un calendario difícil y la prueba de ello es que vamos al campo del líder, que lo ha ganado todo. Intentaremos ser los primeros en conseguirlo", declaró en rueda de prensa.

Para lograrlo, tiene claro que deben estar "perfectos en el plano defensivo" y hacerles "daño en ataque". "Si no eres capaz de hacerles daño en ataque son un equipo que te acaba haciendo daño a él, porque tiene todos los recursos ofensivos que puede tener un equipo de fútbol. Es un equipo completísimo en lo ofensivo, que encima tiene un ritmo muy alto de juego; cuando son capaces de ajustarse bien en presión, te monopolizan mucho tiempo cerca de tu portería", relató.

"Hay que ser capaces de atacarles bien la profundidad, de ser efectivos, de defenderles en muchos momentos lejos de la portería y también estar bien cuando estemos cerca de nuestra portería y que no tengan su mejor día. Han tenido que hacer partidos de remontadas y han estado muy cerca, han tenido momentos brillantes a nivel ofensivo, pero los rivales también le han hecho daño. Nosotros también lo hicimos en los partidos que hemos jugado contra ellos, el año pasado estuvimos cerca allí", prosiguió.

Además, aseguró que tienen "muchas ideas" para "hacer daño" al conjunto azulgrana. "Tenemos que unir esos tres partidos que dice Hansi -Flick-, en los que tenemos momentos muy buenos en lo ofensivo y en lo defensivo. Tenemos que ser capaces de unirlos, de ser 90 minutos perfectos para poder ganarles. Nos hemos quedado a las puertas en dos de las tres ocasiones. Para ganarle al Barça tienes que hacer las cosas muy bien y tener esa pizca de suerte de que ellos no acierten en las llegadas que van a ser capaces de generar. Ojalá podamos hacer un partido redondo, estoy convencido de que podemos hacerlo porque lo hemos demostrado en muchas ocasiones", advirtió.

"Tenemos un escenario muy motivante, en cuanto lo pisemos se nos va a olvidar todo lo pasado, para bien y para mal. Es nuestra primera vez en el Camp Nou para muchos, es difícil imaginar un escenario más bonito para poder salir de esta situación, a pesar de que sea complicado. Este año nos hemos demostrado que podemos competir en escenarios muy complicados y viniendo a situaciones complejas. Ganamos en el Bernabéu después de perder el Ludogorets y de perder contra el Espanyol en casa y de casi quedar fuera contra el Sant Andreu, y podemos volver a hacerlo", añadió.

"Tenemos varias soluciones para igualarlo en función de quién sea o qué tipo de perfil puedan tener ellos en su última línea (...) Tenemos que estar muy bien en avanzado y muy bien cuando estemos bajos para poder defenderlos o minimizarles. Son un equipo que genera mucho peligro, tienen un potencial, si no el más alto del mundo, de los más grandes del mundo. Es importante cómo les ataquemos para poder salir de su primera presión, que va a ser muy difícil y muy asfixiante, para proteger sus espacios y para también poder manejar algún tiempo de posesión cerca de su portería", expuso.

Sobre el equipo catalán, recalcó que "tienen muy claro lo que hacen y tienen una forma de jugar con una identidad muy clara y muy peculiar". "Eso hace que en su campo sean más poderosos. Han vuelto a jugar en el Camp Nou, que también les da mucho. Nosotros tenemos claro lo que queremos hacer en el partido y ojalá nos salga a nivel ofensivo tan bien como el año pasado y que podamos defender mejor de lo que lo hicimos. Tiene mucho talento y es normal que tengan esos números, si no no estarían nueve puntos por encima a esta altura de la temporada", señaló.

Por otra parte, el técnico gallego se mostró convencido de que "trabajando y a base de convencimiento y de insistir" recuperarán su "nivel". "A principio de temporada no éramos capaces de ganar y fuimos capaces de hacerlo. Una victoria nos va a desbloquear todo esto", insistió. "El calendario es exigente para cualquier equipo que haya llegado a donde hemos llegado nosotros. Por eso insistí tanto en que era muy importante llegar a esta fase de la temporada con los deberes hechos. Creo que llegamos con los deberes hechos. Ahora, a intentar soñar con poder estar otro año en Europa", explicó.

En otro orden de cosas, Giráldez confirmó que Carl Starfelt no estará en el Camp Nou. "Evidentemente nos preocupa, no es lo ideal, no está evolucionando bien de la lesión, no está haciendo nada con el grupo. Va avanzando poco a poco para poder dar pasos pequeñitos, pero que le puedan dar confianza para volver a estar. Le está dando la lata a la espalda. Vamos día a día viendo cómo está, ojalá pueda estar lo antes posible, pero de momento él es el primero que está preocupado", indicó.

También se mostró convencido de que Borja Iglesias les va a dar "mucho de aquí a final de temporada". "Es normal que haya momentos en los que jugadores que han tenido mucha importancia o mucho peso encima de los hombros puedan tener momentos en los que no les salen tan bien las cosas. Borja nos va a dar mucho de aquí a final de temporada y no me cabe ninguna duda. Hay jugadores que pueden llegar un poquito más frescos en lo físico y en lo mental, es normal", manifestó.

"Borja encima ha tenido mucho menos descanso porque ha ido con la selección. Es de agradecer la temporada que ha hecho este año, la cantidad de goles que nos ha dado y las alegrías que nos va a dar de aquí a final de temporada. Borja, Marcos, Starfelt e Ilaix han tenido quizás menos rotación y es lógico que puedan llegar un poquito más justos este momento de la temporada. Habrá que dosificar sus minutos para que cuando nos los den sean de calidad", continuó.

Por ello, avisó de que seguramente haya rotaciones. "Los jugadores están frescos, es importante que podamos salir con energía. Nos va a importar mucho tener gente de refresco que nos pueda cambiar el partido. Sabemos que va a haber dos partidos en muy poco tiempo con dos equipos Champions, con un nivel físico alto, y tenemos que ser inteligentes. La frescura mental y física es importante ahora. Sabemos que hay jugadores que han tenido una exigencia muy alta durante la temporada en cuanto a minutos y que van a llegar un poquito más justos", apuntó.