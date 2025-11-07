Girona - Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
En el Estadio de Montilivi será donde se abra la actividad sabatina con un duelo directo entre dos equipos destinados a pelear por la permanencia, pero que están en estados diamentralmente opuestos de ánimo como el urgido Girona FC y el sólido Deportivo Alavés.
POSIBLES ALINEACIONES
Girona: Gazzaniga; Arnau, Reis, Blind, Álex Moreno; Tsygankov, Ounahi, Witsel, Iván Martín, Joel Roca; y Vanat.
Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Parada, Youssef; Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez; Carlos Vicente, Toni Martínez y Aleñá.
HORA Y FECHA
El partido que enfrenta a Girona y Alavés de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 8 de noviembre a las 14.00 horas en el estadio de Montilivi.
DÓNDE VER
El duelo entre los gironís y los babazorros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.