Girona - Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 7 noviembre 2025 18:59

   MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   En el Estadio de Montilivi será donde se abra la actividad sabatina con un duelo directo entre dos equipos destinados a pelear por la permanencia, pero que están en estados diamentralmente opuestos de ánimo como el urgido Girona FC y el sólido Deportivo Alavés.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Girona: Gazzaniga; Arnau, Reis, Blind, Álex Moreno; Tsygankov, Ounahi, Witsel, Iván Martín, Joel Roca; y Vanat.

   Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Parada, Youssef; Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez; Carlos Vicente, Toni Martínez y Aleñá.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Girona y Alavés de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 8 de noviembre a las 14.00 horas en el estadio de Montilivi.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los gironís y los babazorros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.

