Girona - Barcelona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, tocado tras la humillante derrota en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, busca este lunes ante el Girona en Montilivi, en el último partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, una victoria que le permita recuperar el liderato, todo en un derbi en el que los de Míchel necesitan sumar para alejar el peligro.

POSIBLES ALINEACIONES

Girona FC: Gazzaniga; Rincón, Reis, Blind, Arnau Martínez; Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Bryan Gil; y Vanat.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Fermín y Lewandowski.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Girona y Barcelona de la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el lunes 16 de febrero a las 21.00 horas en Montilivi.

DÓNDE VER

El duelo entre los gironís y los 'culers' se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.