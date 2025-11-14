Giuliano Simeone: "La exigencia del 'Cholo' es inexplicable"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Giuliano Simeone se mostró contento con su progresión, sin pensar en "callar bocas" como hijo del entrenador, un Diego Pablo Simeone que tiene una "exigencia inexplicable" sobre cada entrenamiento y partido.

"Siempre trabajé al máximo para dar mi mejor versión al Atlético. Me quedo más con cómo está el equipo. En el Atleti te preparan al 100% y el jugar con futbolistas de alto nivel te hace mejorar cosas. Estos dos años me llevan a la mejor versión. No sé si callé bocas. Intento aislarme de lo que se dice y estar en el día a día para mejorar", dijo este jueves por la noche en una entrevista a 'El Larguero' de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

El internacional argentino confesó que confía en seguir puliendo "muchas facetas del juego" y apuntó que, como manera para aprender, ve todos sus partidos repetidos. "Donde más he evolucionado es en lo físico y gracias a jugar con gente de altísimo nivel, que hace que mejore la técnica. Cada vez me voy encontrando mejor", apuntó.

Además, el hijo del 'Cholo' fue preguntado por cómo es su padre como entrenador. "Es un entrenador que exige mucho, saca el máximo a sus jugadores, se desvive por ellos en cada detalle. Es una exigencia que es inexplicable, en los entrenamientos y en cada partido. Cuando vivía con mi padre, estábamos desayunando y empezaba a armar con los vasos, cubiertos, formación. Yo le decía 'tranquilo, que son las 8 de la mañana'", comentó.

Simeone apuntó ser feliz en el Atlético, ante una posible renovación, soñando con una carrera como la de Koke o Antoine Griezmann, dos leyendas del club de las que aprende. "Ahora estamos en un muy buen momento. Hay una gran plantilla. Al principio de temporada no arrancamos como queríamos", comentó.

Además, el extremo argentino reconoció su papel en el fichaje de Julián Álvarez. "Habíamos coincidido en los Juegos Olímpicos y yo le decía: 'En el Atlético se está muy bien, vas a hacer muchos goles'. Le veo feliz en Madrid y en el Atlético. Ha hecho un registro importante de goles. Ojalá siga muchos años", afirmó, recordando el interés de su padre por saber las intenciones de la 'Araña'.