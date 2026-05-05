Giuliano Simeone: "Gabriel me desestabiliza y no puedo chutar bien"

Giuliano Simeone of Atletico de Madrid and Gabriel of Arsenal FC in action during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg match between Arsenal FC and Atletico de Madrid at Emirates Stadium on May 05, 2026, in London, England. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Giuliano Simeone, centrocampista del Atlético de Madrid, ha afirmado que Gabriel Magalhães lo desestabilizó en su lance del minuto 51, durante el partido de vuelta de su semifinal de la Liga de Campeones 2025-26, y que por eso "no" pudo "chutar bien" en lo que podría haber sido el empate en un encuentro que se ha saldado con 1-0.

"Fue todo muy rápido, yo lo que sentí es que al chutar me desestabiliza y no puedo chutar bien. Y eso es lo que sentí. Después el árbitro en algunas jugadas, como en esa, no pudo ni siquiera ir al VAR, como también creo que en una jugada de Antoine. Y no cayó de nuestro lado", declaró el 'Cholito' a Movistar Plus+ tras el partido en el Emirates Stadium.

"Una noche muy triste. Agradecer a la afición que vinieron hasta acá, que se tomaron su tiempo y gastaron sus cosas en poder venir hasta acá a apoyarnos y no le pudimos dar lo que querían", dijo Simeone este martes después de una derrota que eliminó al Atlético de esta Champions League.

"Intentamos siempre dar el máximo, pero no pudimos llevarnos el objetivo final que era pasar. Obviamente estamos tristes, jodidos, y tenemos que seguir", insistió Simeone antes de hablar sobre leyendas como Antoine Griezmann, que se despedirá del Atlético sin alzar este título.

"Sabemos lo que le dieron al club", aludió al delantero francés y al capitán Koke Resurrección. "Obviamente están muy tristes, como cualquier atlético. Lo sienten más que nadie y es una noche triste, pero hay que levantarse y seguir", concluyó el 'Cholito' en sus declaraciones.