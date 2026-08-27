Gnangoro Boure ficha por el Rayo Vallecano para cinco temporadas

El centrocampista Gnagoro Boure en el anuncio de su fichaje por el Rayo Vallecano hasta 2031. - RAYO VALLECANO DE MADRID

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Gnangoro Boure, de 22 años, se ha convertido en nuevo futbolista del Rayo Vallecano con un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031, gracias al acuerdo entre la entidad madrileña y su club de procedencia, el Real Betis Balompié.

"Gnangoro Bouare es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano de Madrid tras el acuerdo alcanzado con el Real Betis Balompié para su transferencia definitiva. Firma por cinco temporadas", expresó este jueves el Rayo Vallecano en un comunicado de prensa.

Nacido el 13 de junio de 2004 en Vícar (Almería), Bouare reforzará la línea medular del conjunto entrenado por Beñat San José tras haber militado en el Berja CF, el Polideportivo Ejido, el filial del Real Betis y el Atlético Sanluqueño, además de haber hecho esta pretemporada con el primer equipo bético a las órdenes de Manuel Pellegrini.