Graham Hansen: "El Barça es el lugar donde más feliz me ha hecho jugar al fútbol"

La jugadora del Barça Femení Caroline Graham Hansen - FCB

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delantera noruega Caroline Graham Hansen ha asegurado este jueves que el FC Barcelona es "el lugar donde más feliz" le ha hecho "jugar al fútbol" durante su carrera y afirmó que nunca dudó de prolongar su vinculación con el conjunto blaugrana, donde seguirá "disfrutando" y asumiendo un mayor liderazgo tras el relevo generacional de la plantilla.

"Es el mejor club del mundo, el lugar donde más feliz me ha hecho jugar al fútbol en mi carrera", afirmó Graham Hansen durante el acto de formalización de la renovación de su contrato, que ya había sido anunciada días atrás por el club.

La internacional noruega explicó que su continuidad nunca estuvo en duda. "Tenía muy claro que quería seguir, dentro de mi cabeza siempre ha sido un sí", señaló, antes de añadir que su intención es "seguir disfrutando en el Barça".

La atacante también se refirió a la ambición del equipo, vigente campeón de Europa. "Cada año intentamos llegar a la final de la Champions. Por eso nos preparamos cada día, para intentar estar bien y seguir ganando por este club", manifestó.

Además, Graham Hansen destacó que el vestuario afronta una nueva etapa con una plantilla más joven. "El equipo será más joven que nunca, yo asumiré la responsabilidad para seguir ganando y mejorando como grupo. Juntos crearemos un nuevo equipo que seguirá ganando títulos", concluyó, marcándose además el objetivo de "hacer una temporada mejor que la anterior".