Graham Hansen: "Queremos enseñar que merecemos estar en otra final"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Barça Femení Caroline Graham Hansen ha asegurado que en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones de este domingo ante el Chelsea esperan demostrar que merecen "estar en otra final", y ha afirmado que la gente que intenta desconcentrarlas les da "más fuego".

"Estamos tranquilas, tenemos muchas ganas de volver a enfrentarnos a ellas. Sabemos que jugar fuera de casa en 'Champions' nunca es fácil y por eso tenemos respeto, pero al mismo tiempo tenemos muchas ganas de jugar este partido y enseñar que merecemos estar en otra final", declaró en rueda de prensa.

Además, no se confía a pesar del 4-1 en el Johan Cruyff. "Estamos todavía en 'semis', tenemos que ganar mañana y eso es nuestro objetivo. Dentro del vestuario cada una sabe que quedan por lo menos 90 minutos de mucho trabajo duro y de jugar bien. Con tantos partidos no podemos pensar muy lejos, pensamos en lo que está delante de nosotros, y eso es el partido de mañana", indicó.

La atacante noruega también recalcó que van a centrarse en ellas mismas. "En 'Champions', con jugadoras a las que te enfrentas una o dos veces al año, miras cómo lo hacen, pero tienes que tomar tus decisiones en el partido y focalizarte más en tu juego, porque es lo que puedes hacer. Al final, tú sabes más o menos lo que va a hacer el oponente, pero mi foco está en mí, en lo que yo puedo hacer para ayudar al equipo a ganar y marcar goles y pasar a la siguiente ronda", apuntó.

Por último, Graham Hansen cree que jugar en Stamford Bridge no les hará amilanarse. "Nunca es fácil jugar fuera de casa en 'Champions', siempre te da un toque extra cuando juegas en casa. Pero al mismo tiempo, es once contra once dentro del campo, así que si tú haces tus cosas bien no te afectará tanto lo que pasa fuera, puedes cerrar el bucle", manifestó.

"Lo que pasa dentro es lo que importa. El partido lo juegan las que están dentro del campo. Creo que tenemos buenas experiencias de tener este foco, en concentrarnos en nosotras mismas. La gente que viene para apoyarnos nos da mucha alegría y nos ayuda. Nos dan más fuego cuando la gente intenta desconcentrarnos. Pero eso simplemente nos da más fuego aún", concluyó.