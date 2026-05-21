Graham Hansen recibe el alta y entra en la convocatoria del Barça Femení para la final

Aitana Bonmatí y Caroline Graham Hansen, durante la sesión de entrenamiento del Barça Femení previa a la final de la Liga de Campeones Femenina - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení Caroline Graham Hansen ha recibido el alta médica para la final de la Liga de Campeones Femenina de este sábado ante el OL Lyonnes (18.00 horas, Ullevaal Stadion de Oslo) y ha entrado en la lista de convocadas del entrenador, Pere Romeu, para el partido decisivo por el título europeo.

La extremo noruega es la principal novedad en una convocatoria de 23 futbolistas en la que el técnico blaugrana ha citado a todas sus jugadoras disponibles para afrontar un nuevo intento de conquista continental tras la final perdida la pasada temporada contra el Arsenal.

El regreso de 'Caro' llega además en un escenario especialmente simbólico, al disputarse la final en su ciudad natal, lo que añade un componente emocional a su participación en la cita. También está disponible la central internacional española Irene Paredes, que era la otra duda en el equipo 'culer'.

La expedición blaugrana se completa con Laia Aleixandri, que viaja junto al equipo pese a no contar con el alta médica, en una muestra del compromiso colectivo de un Barça Femení que aspira a recuperar el trono europeo en Oslo y cerrar una nueva temporada histórica.

La lista de convocadas es la siguiente: Gemma Font, Paredes, María León, Sydney, Paralluelo, Marta, Pina, Graham, Alexia, Patri, Cata Coll, Aitana, Serrajordi, Pajor, Kika, Vicky, Batlle, Aïcha, Brugts, Fenger, Txell Font, Adriana y Carla Julià.