Granada, Castellón, Leganés y Real Sporting buscan mantener el ritmo de cabeza

El jugador del Granada CF Baila Diallo en el duelo ante el Córdoba. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Granada, Castellón, Leganés y Real Sporting arrancan la jornada 4 de LaLiga Hypermotion como los únicos equipos que han sumado siete puntos en la tabla clasificatoria y buscarán seguir con su buena dinámica con otro triunfo que les mantendría en los primeros cuatro puestos, a los que aspiran equipos como Mallorca, Tenerife, Las Palmas o Eibar.

En el estadio de Gran Canaria, Las Palmas y Leganés abren la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion este viernes (20.30 horas) en un encuentro entre dos equipos que han arrancado la temporada con buen pie. Los pepineros, con los que podría debutar Álvaro Morata, son terceros en la clasificación y llegan tras encadenar dos victorias seguidas por primera vez desde el mes de enero. Enfrente estará una UD Las Palmas que, pese a ser goleado por el Girona (5-3) el pasado fin de semana, llega con seis puntos en su haber y sólo una derrota como local desde febrero.

En la jornada sabatina será el turno del Real Sporting, que recibirá en El Molinón a un rival directo por el ascenso como el Girona (16.15 horas). Los asturianos ha comenzado la temporada con una solidez defensiva desde la que han cimentado dos triunfos y un empate, siendo el único equipo junto al Sabadell que aun no han encajado un gol. El Girona será una buena piedra de toque para confirmar esas buenas sensaciones, ya que viene de conseguir el primer triunfo del curso tras golear a un rival, a priori, por el ascenso como Las Palmas.

Además, dos candidatos al ascenso como Mallorca y Tenerife también entrarán en escena el sábado. Los bermellones visitan al un necesitado Eldense, antepenúltimo con un punto, con la posibilidad de sumar su primer triunfo fuera de casa. Por su parte, los tinerfeños querrán recuperar la senda del triunfo en su encuentro ante la Real Sociedad B en Zubieta, tras perder su primer partido de la temporada ante el Sporting (0-1).

Ya el domingo, el líder de la clasificación, el Granada, querrá mantenerse en lo más alto de LaLiga Hypermotion. Los nazarís llegan al siempre complicado Ipurua (14.00 horas) con el subidón moral que les aportó la remontada ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel. Eso sí, los armeros también han ganado sus dos últimos partidos, y en caso de conseguir la victoria, algo que han conseguido en seis de las últimas siete visitas del Granada, asaltarán el Top-6.

Unas horas más tarde será el turno del Castellón, segundo clasificado, que recibirá en Castalia a un Albacete que aún no sabe lo que es puntuar. Los castellonenses quieren sumar los primeros tres puntos del curso ante su público, después de no pasar del empate en su estreno como local ante el Sabadell (0-0). Mientras que el duelo entre Real Oviedo y Burgos en el Carlos Tartiere, y el derbi andaluz entre Almería y Cádiz en UD Almería Stadium completarán la jornada dominical.

PROGRAMA DE LA JORNADA 4 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 4.

Las Palmas - Leganés20.30 horas.

Sábado 5.

Real Sociedad B - Tenerife14.00 horas.

Real Sporting - Girona16.15 horas.

AD Ceuta - RC Celta B18.30 horas.

Real Valladolid - Andorra18.30 horas.

Eldense - Mallorca21.00 horas.

Domingo 6.

Eibar - Granada14.00 horas.

Real Oviedo - Burgos16.15 horas.

Castellón - Albacete18.30 horas.

Almería - Cádiz21.00 horas.

Lunes 7.

Sabadell - Córdoba20.30 horas.