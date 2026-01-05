Granada y Rayo buscan su regalo de Reyes en Copa

El jugador del Rayo Vallecano Pedro Díaz, durante un partido. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Granada y Rayo Vallecano se enfrentan este martes (19.00 horas) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, en un duelo al que ambos conjuntos llegan con realidades diferentes y la mirada puesta en sus respectivas clasificaciones ligueras, pero ilusionados con regalar a sus aficiones una alegría en la competición más antigua del fútbol español.

El Estadio Nuevo Los Cármenes será el escenario del último choque copero de esta ronda, atrasado por la disputa del último partido de la Fase Liga de la Conference League por parte de los madrileños, que buscarán seguir presentes en las tres competiciones. Para ello, tendrán que sobreponerse a un dolido Granada por su situación en Segunda División en lo que se espera que sea una fría tarde del Día de Reyes.

El equipo de Iñigo Pérez no quiere más sustos en una Copa del Rey donde certificó su pase a esta eliminatoria de forma agónica llevando a la prórroga el partido ante el Real Ávila con un gol de Isi Palazón en el minuto 94 para posteriormente lograr la victoria en el 120. Los franjirrojos no atraviesan la mejor racha de la temporada; las victorias europeas ante el Drita kosovar y el Jagiellonia y Lech Poznan polacos sobresalen en dos meses de infierno (3V, 6E y 4D).

Un balance que el conjunto de Vallecas quiere enmendar en su visita a la ciudad nazarí para alegría de su afición, que ve cómo en el año de su regreso a Europa el equipo no termina de ser regular en Liga. Se esperan cambios en el once titular del técnico vasco, empezando por la portería con el guardameta habitual en las citas coperas de esta campaña, Dani Cárdenas. Arriba podría ser de la partida Sergio Camello junto a Isi Palazón.

Por su parte, el Granada se clasificó para los dieciseisavos coperos gracias a un solitario gol de Rubén Alcaraz a la hora de juego en el duelo frente a un Tenerife que mereció más. Y es que el equipo nazarí tampoco llega en el mejor momento de la temporada situado en puestos de descenso a Primera RFEF falto de ideas en la parte ofensiva donde la salida de Myrto Uzuni hace ya un año ha dejado un vacío importante.

La falta de acierto de cara al gol es uno de los principales retos de los andaluces para que este 2026 no traiga malas noticias. En ese sentido, ya se vio mejoría este fin de semana, en el que el equipo vio puerta hasta en dos ocasiones ante el Almería (3-2), algo que el aficionado nazarí no vivía desde mediados del mes de noviembre.

A esos brotes se agarran los pupilos de José Rojo Martín 'Pacheta' para dar la campanada y colarse en el sorteo de octavos coperos que los podría emparejar ante uno de los equipos que disputa la Supercopa de España. El entrenador castellanoleonés tendrá que decidir si rotar pensando en Liga o salir con todo a dar la sorpresa, pero no podrá contar con el lesionado Pau Casadesús.