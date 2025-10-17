El Granada saca un puntito de Encamp

Archivo - Rubén Alcaraz, en un partido con el Granada CF. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Granada CF ha empatado este viernes sin goles durante su visita al FC Andorra para el partido inaugural de la jornada 10 en LaLiga Hypermotion, cuyo resultado ha servido al equipo granadino para salir momentáneamente de los puestos de descenso.

En el Estadio de Encamp, Diego Alende ya avisó del peligro local tras prolongar un saque de falta y que no culminó su compañero Manu Nieto. Ante esa iniciativa, la respuesta visitante fueron dos contragolpes guiados por Álex Sola para sendos remates de Souleymane Faye y respectivas paradas del guardameta del conjunto andorrano, Áron Yaakobishvili.

El húngaro volvió a ser protagonista después del descanso con otro par de intervenciones, si bien el portero de enfrente igualmente amargó a los adversarios. En el 57' y en el 69', Luca Zidane despejó dos tiros de Jastin García y luego vio de cerca cómo Alende erraba un cabezazo franco.

En el tramo final del encuentro, Sergio Rodelas mandó a las nubes un disparo claro al contragolpe y Manu Lama en el tiempo de descuento cabeceó forzado en un córner que fue la última ocasión del Granada. El marcador se mantuvo intacto y los granadinos lograron un puntito para sumar ahora 10, mientras que el conjunto del Principado tiene 15 y persigue el 'playoff'.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 10 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Andorra - Granada 0-0.

-Sábado 18.

Ceuta - Mirandés 16.15 horas.

Zaragoza - Cultural Leonesa 18.30.

Real Sociedad B - Huesca 21.00.

-Domingo 19.

Leganés - Málaga 14.00.

Castellón - Albacete 16.15.

Valladolid - Sporting de Gijón 16.15.

Córdoba - Almería 18.30.

Racing de Santander - Deportivo de La Coruña 18.30.

Las Palmas - Eibar 21.00.

-Lunes 20.

Cádiz - Burgos 20.30.