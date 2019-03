Griezmann: "Hemos elegido mal el día para cagarla, me siento culpable"

Publicado 12/03/2019 23:24:48 CET

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha asegurado que los jugadores de la Juventus, que este martes les han eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones con un 3-0 en el partido de vuelta, han sido "superiores a todos los niveles", y ha reconocido que se siente "culpable" por no haber logrado entrar "en el juego".

"No hemos entrado en nuestro partido. Hemos elegido mal el día para cagarla. Todo el mundo está jodido, yo el primero; me siento culpable porque no he entrado en el juego como en el partido de ida, donde ponía yo el ritmo", señaló en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Además, reconoció la superioridad del conjunto italiano. "Creo a todos los niveles han sido superiores ellos. Un 3-0 no te lo pueden hacer, y menos a nosotros", explicó. "No ha sido nuestro día. El partido contra el Bayern era igual y al descanso supimos mejorar las cosas", recordó.

Por último, el ariete galo destacó la puntería del delantero Cristiano Ronaldo, autor de un 'hat-trick' este martes. "Es un gran jugador. En la ida no tuvo ocasiones, hoy tuvo tres y las tres dentro", concluyó.