Griezmann: "No he jugado con ninguna de las partes, si hay que pedir perdón será en el campo"

El delantero del FC Barcelona Antoine Griezmann confía en arreglar lo que haya que "arreglar" a base de "asistencias" y "goles" para el cuadro culé, después de un fichaje con mucho de culebrón y un primer amago el año pasado, dejando claro que no jugó "con ninguna de las partes" y que si hace falta pedirá "perdón en el campo".

"He hecho pocas cosas malas pero importantes en mi pasado, pero nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer. Quería demostrar lo que no se ve. No he jugado con ninguna de las dos partes. Lo más importante es que al final estamos juntos y si hay que pedir perdón será en el campo que es donde mejor hablo. Con asistencias podemos arreglarlo todo", dijo.

El francés vivió este domingo por la tarde su presentación como jugador azulgrana y, en rueda de prensa en el Auditori 1899 del Camp Nou, tuvo que responder a su famosa 'decisión'. Y es que el ex del Atleti decidió el año pasado quedarse en Madrid ante el interés catalán y lo anunció mediante ese documental del que no se arrepiente. El galo explicó su cambio de decisión.

"Tengo una familia que mover, una hija que estaba en el colegio y hacía amigas, mi mujer la veía bien ahí y yo estaba bien. No estaba preparado para ese paso, me faltaba algo por ver en el Atleti y este año ha sido diferente", dijo al ser preguntado por los motivos.

Griezmann comenzó su intervención, junto a Josep Maria Bartomeu y Eric Abidal, dando las gracias a Real Sociedad y Atlético de Madrid por hacerle "un jugador importante". "Acepto el reto y estoy preparado para lo que viene", apuntó. "Intentar ganar Liga, Copa y Champions, que es lo que falta en mi palmarés", añadió, posando con la camiseta del azulgrana y el número 17.

El campeón del mundo con Francia fue preguntado por compartir equipo con Messi. "Lo que me hace más feliz es poder compartir mate con Messi. Es el uno, una referencia para todos. En la NBA es LeBron y en el fútbol es él. Va a ser una leyenda para mi hijo, para los hijos de mi hijos y es una alegría tremenda para mí jugar a su lado", confesó, antes de comentar sus cualidades.

"Hablé un poco con él (Valverde) pero mañana entraremos más en los temas de táctica. He trabajado para ser un jugador importante en cualquier posición en el campo, izquierda, derecha o por dentro. Profundidad, juego a un toque, estar en los espacios, asistencias, goles y alegría que así me defino", afirmó, contento por terminar con el "estrés" de su fichaje los últimos días.