Grimaldo: "Cumplo un sueño que llevo persiguiendo muchos años"

Alejandro Grimaldo en su presentación con el Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo lateral izquierdo del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo ha asegurado que está viviendo "un sueño" con su regreso al fútbol español y su llegada al conjunto rojiblanco, donde se ha mostrado especialmente ilusionado con el grupo que se ha encontrado y con la posibilidad de compartir pronto el terreno de juego con sus nuevos compañeros.

"Cumplo un sueño que llevo persiguiendo muchos años, el volver a España, el volver a un grandísimo club como el Atlético de Madrid y estoy muy feliz, la palabra es felicidad", explicó el internacional español en una entrevista difundida por los medios del club.

Grimaldo destacó el papel que tuvieron sus compañeros de la selección española vinculados al Atlético durante las conversaciones previas a su llegada. "Ellos sabían que había la posibilidad de que me uniese al club y ellos me apoyaban", señaló el futbolista, que añadió que le hablaron "muy bien del club, de la afición, de los compañeros" y que ese apoyo supuso "ese plus que hacía que apretase un poquito más para poder venir aquí".

Sobre su perfil futbolístico, el defensa se definió como "un lateral ofensivo con mucha vocación ofensiva", aunque subrayó que con el paso de los años ha aprendido también a interpretar mejor las diferentes situaciones del juego. "He aprendido a trabajar, a saber en qué momento tengo que atacar, en qué momento hay que defender", apuntó.

En el plano personal, se describió como un jugador "con mucha ambición, con muchas ganas de trabajar, de mejorar cada día y con ganas de conseguir muchos éxitos". El internacional español también explicó que ya ha podido comprobar desde dentro la intensidad que rodea al equipo rojiblanco y que está deseando vivirla como local en el Metropolitano.

"Se nota la presión, se nota cómo lo vive el estadio, cómo el míster hace que el estadio se enchufe cada minuto más", relató. Grimaldo reconoció que esa presión añadida "me gusta personalmente" y aseguró que "vivirlo como local, vivirlo como jugador del Atlético de Madrid va a ser muy especial".