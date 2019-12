Guardiola: "Agüero es insustituible"

Publicado 27/12/2019 16:17:18 CET

LONDRES, 27 Dic. (Reuters/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha reconocido que se enfrentará un desafío difícil para reemplazar a Sergio Agüero si el delantero argentino, al que considera "insustituible", decide abandonar el club al final de su contrato en 2021.

Desde que se unió al City en 2011 procedente del Atlético de Madrid, Agüero, de 31 años, se ha convertido en el máximo goleador del club con 244 tantos en todas las competiciones. Esta temporada suma 13 goles pese a haber sufrido varias lesiones.

"Sergio es insustituible. Reemplazarlo sería uno de mis desafíos más difíciles. Tenemos otro delantero increíble como Gabriel Jesús y tal vez vendrá otro cuando Sergio se vaya, pero él es insustituible", recalcó Guardiola ante la prensa.

El técnico dijo que el futuro de Agüero en el City dependerá tanto de su condición física como de su deseo de quedarse. "No he hablado con él y no conozco sus intenciones. A veces hay que tomar una decisión, pero en la mayoría de los casos los jugadores deciden. Lo ha hecho increíblemente bien. Nunca había visto a una gran estrella ser tan humilde, es un placer trabajar con él", le agradeció.