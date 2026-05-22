Guardiola deja el Manchester City tras 10 temporadas

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico catalán Pep Guardiola dejará el banquillo del Manchester City una vez finalice la presente temporada, un año antes de que expire su contrato y tras 10 temporadas y 20 títulos en el club inglés, aunque seguirá como embajador global del City Group.

"Pep Guardiola dejará su cargo de entrenador del Manchester City este verano. El catalán, que se incorporó al City en julio de 2016, ha supuesto una auténtica transformación durante sus 10 años al frente del equipo y se marcha tras haber ganado 20 títulos importantes, lo que le convierte en el entrenador más laureado de nuestra historia", anunció el club 'cityzen'.

Aunque el club avanzó que "continuará su relación con el City Football Group, asumiendo el cargo de embajador global". "En este puesto, ofrecerá asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicos", explicó el comunicado.

Guardiola se marcha del City 10 años después de su llegada en el verano de 2016, cuando firmó con el equipo inglés después de dominar la Bundesliga con el Bayern las tres campañas anteriores. Desde entonces, ha levantado 20 títulos repartidos en 6 Premier League, 1 Liga de Campeones -la primera de la historia del club-, 3 Copas de Inglaterra, 5 Copas de la Liga, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 3 Community Shields.

El catalán ahora inicia una nueva etapa como embajador del City Group, aunque su futuro en los banquillos está en el aire, cuando varias informaciones le han relacionado con la selección italiana. También, está por ver quién es el elegido para sustituirle en el club 'cityzen'.

El de Sampedor compartió unas palabras sobre su salida. "No me preguntéis las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor que siento por mi Manchester City", expresó.

"Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. E hicimos las cosas a nuestra manera. El trabajo duro se presenta de muchas formas. Los viajes a Bournemouth, cuando perdimos la Premier League, y vosotros estabais allí. Los viajes a Estambul, cuando vosotros también estabais allí. ¿Recordáis el atentado en el Manchester Arena, cuando esta ciudad le mostró al mundo cómo es realmente la fuerza? No ira. No miedo. Solo amor. Comunidad. Unión. Una ciudad unida", señaló.

Y recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera. "¿Recordáis cuando perdí a mi madre durante la COVID y sentí que este club me ayudaba a superarlo? Los aficionados, el personal, la gente de Mánchester, me disteis fuerzas cuando más las necesitaba. Estuvisteis ahí como siempre", relató.

"Jugadores, no lo olvidéis: cada instante, cada momento, a mí, a mi equipo técnico, a este club, a todo. Lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos vosotros. Y habéis sido sencillamente excepcionales. Aún no lo sabéis, pero estáis dejando un legado. Así que, ahora que mi etapa llega a su fin, sed felices. Señoras y señores, gracias por confiar en mí. Gracias por empujarme. Gracias por quererme", zanjó.

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, destacó "la honestidad y la confianza" que han constituido "la base sobre la que hemos afrontado cada situación" junto a Guardiola. "Siempre con la certeza de que juntos encontraríamos la respuesta correcta. Hoy, la respuesta correcta es que Pep concluya su andadura como entrenador del Manchester City", advirtió.

"Ha habido momentos a lo largo del camino en los que podría haberse detenido, y habría sido suficiente. De alguna manera, Pep siempre encontró nuevas energías y siguió adelante, encontrando formas diferentes e innovadoras de seguir ganando y cosechando éxitos. Como resultado, el club cuenta con una década de recuerdos y éxitos por los que estar eternamente agradecido y, mucho más que eso, una evolución que no se puede deshacer", añadió.

Y se deshizo en elogios hacia el técnico español. "El enfoque único que aporta a su labor como entrenador le ha permitido cuestionar constantemente las verdades aceptadas de nuestro deporte. Es la razón por la que, en los últimos diez años, no solo ha mejorado al Manchester City, sino que también ha mejorado el fútbol", afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo del City, Ferran Soriano, reconoció que ha sido un "privilegio" trabajar junto a Guardiola durante 10 años. "Hemos sido testigos de su grandeza y dedicación. El legado de Pep es extraordinario y su verdadero impacto será mejor valorado por los historiadores del City en el futuro. Contribuyó de manera decisiva a nuestro camino hacia la excelencia mundial", comentó.

"Si hay algo más difícil que ganar, es volver a ganar. Requiere una persistencia y una resiliencia increíbles, así como la humildad de empezar de nuevo cada año, con la misma energía, una y otra vez. Eso es lo que hizo Pep. Nadie habría creído, hace 10 años, que podríamos ganar 20 trofeos en esta década, practicando un fútbol entretenido y de tan alta calidad. Era impensable y, sin embargo, se logró. Pep es una leyenda del City para siempre", completó.

Guardiola se marcha como "el mejor entrenador que ha tenido el club" y este domingo dirigirá su partido número 593 ante el Aston Villa. "Más allá de los goles, los récords, los hitos, los premios y los trofeos, Guardiola, a ojos de muchos, ha cambiado para siempre el fútbol inglés. Su influencia estilística, palpable en toda la pirámide del fútbol inglés, ha sido trascendental, ya que el City, bajo su dirección, ha jugado con una finura ofensiva excepcional", destacó el club.