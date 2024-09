Guardiola: "Sé lo que la gente espera de la sentencia, hay muchos abogados en Inglaterra y España"

LONDRES, 13 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El entrenador Pep Guardiola se mostró este viernes impaciente por conocer la sentencia en el caso contra el Manchester City, que se enfrenta a 115 cargos por incumplir presuntamente la normativa financiera de la Premier League, aunque afirmó que sabe "lo que la gente espera" del fallo e ironizó diciendo que "hay muchos abogados en Inglaterra y España".

"No hablo de ello. No somos abogados. Erling (Haaland) no es abogado, así que no hablamos de ello. Hay muchos abogados en Inglaterra y España. Lo que va a pasar es con el panel independiente y aceptaremos la sentencia", señaló en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado entre el City y el Brentford.

Así se refirió el catalán a la situación a la que se enfrenta el club 'citizen', que se enfrenta a 115 cargos por supuestas infracciones financieras después de ser remitido a una comisión independiente en febrero de 2023 tras una investigación de la liga de cuatro años. Y el juicio por este caso comienza este lunes.

El entrenador celebró que comience "pronto" y deseó que también acabe "pronto". "Un panel independiente decidirá. Estoy deseando que llegue la decisión", confesó Guardiola, consciente de que su club podría enfrentarse a una fuerte sanción de puntos, una multa severa o incluso la expulsión de la competición si es declarado culpable.

El City ha negado cualquier irregularidad y ha afirmado que tiene "pruebas irrefutables" para demostrar su caso. Ahora, el juicio podría durar 10 semanas, por lo que la sentencia se conocerá a principios del año que viene, aunque un proceso de apelación podría prolongarse aún más.

"Estoy contento de que empiece el lunes y sé que habrá más rumores sobre las sentencias que salgan y ya veremos. "Sé lo que la gente busca, sé lo que esperan, pero he dicho que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que ya veremos", concluyó.