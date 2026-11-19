Archivo - El seleccionador alemán, Jürgen Klopp, y el entrenador Pep Guardiola en sus etapas en el Liverpool FC y Manchester City, respectivamente. - Isaac Parkin/PA Wire/dpa - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 19 (dpa/EP)

El español Pep Guardiola alaba al nuevo seleccionador masculino de Alemania, Jürgen Klopp, con el que mantuvo una gran rivalidad deportiva cuando entrenaban al Manchester City y al Liverpool FC respectivamente y al que considera "uno de los mejores entrenadores" y por el que siente "admiración", y está seguro que con él, la 'Mannscahft' logrará "estar de vuelta" y hará que sus aficionados "se sientan orgullosos".

"Tiene carisma, es un comunicador increíble. Creo que, con él al mando, Alemania logrará estar de vuelta, que el equipo volverá a ser percibido de otra manera, que volverá la alegría y que los aficionados volverán a estar orgullosos de su equipo", expresó Guardiola en la revista oficial de la liga alemana, 'Bundesliga-Magazin'.

Aun así, el exentrenador del FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City evitó pronunciarse sobre las posibilidades que tiene la tetracampeona del mundo de ganar la próxima Eurocopa 2028, que se disputará Reino Unido e Irlanda, o el Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos, pese a destacar que cuenta con "buenos jugadores".

"Cuando esos jugadores entren en el vestuario y vean allí a Jürgen Klopp, se dirán 'Vaya, a él le sigo'. Seguro que les entusiasmará con su fútbol, y entonces todo volverá a ir bien", advirtió el técnico de Santpedor.

Guardiola, que conoce bien al actual seleccionador al coincidir en la Bundesliga y, sobre todo, en la Premier League, reconoció que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tomó "la mejor decisión que podía tomar" al contratarle como sustituto de Julian Nagelsmann.

"Es uno de los mejores del fútbol, no puedo ni describir la admiración que siento por él. Es ese tipo de personalidad, de entrenador, que hace que nuestro mundo del fútbol sea mejor", valoró. "He jugado contra él un millón de veces. Sin duda, me ha ganado más veces de las que le he ganado a él, y en cada uno de esos partidos he aprendido algo. Ha sido, en lo que va de mi carrera, mi mayor rival y mi mayor adversario", añadió.

Pese a ello, el preparador catalán subrayó que ambos siempre se han respetado de manera mutua y que, aunque su contacto personal se haya visto mermado debido a la exigencia de sus respectivas obligaciones, siguen siendo "amigos".