Hansi Flick: "Era muy importante que hoy defendiéramos juntos"

Hansi Flick junto a Unai Emery en el FC Barcelona - Aston Villa (3-0) de la Champions - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha afirmado este martes que ha sido "muy importante" defender de forma compacta tras la victoria por tres a cero ante el Aston Villa en la cuarta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones de la UEFA, valorando el hecho de dejar la portería a cero y destacando la madurez del equipo así como el momento de forma de atacantes como Raphinha.

"Era muy importante que hoy defendiéramos juntos. Hemos estado muy compactos, la última línea ha jugado a un nivel increíble y han defendido todo. Cuando ves lo jóvenes que son los jugadores y que juegan a este nivel en la fase de grupos de la Champions League, me hace estar muy feliz", ha asegurado Flick en rueda de prensa.

El técnico alemán ha resaltado la solidez defensiva junto a la actuación del guardameta Joan García y la efectividad ofensiva para encarrilar el triunfo desde los primeros minutos. "Marcamos directamente este gol y creo que eso era muy importante para nosotros para ganar el partido. Para mí también ha sido importante cómo defendemos; se nota la confianza que tenemos sin balón, pero también con balón, y es bueno ver esto", ha explicado.

Respecto al momento de forma de Raphinha, autor de uno de los tantos, Flick ha elogiado su capacidad goleadora y su continuidad en el juego. "Está de buen humor y en un gran momento. Si está en forma y regresa bien de la selección brasileña, será increíble para nosotros y para él. Es un jugador increíble y estoy realmente feliz con él. Le deseo lo mejor y que tengamos una gran temporada juntos", ha expresado el preparador azulgrana, señalando además el trabajo en la presión alta de futbolistas como Fermín López.

En cuanto a las sustituciones realizadas durante el choque, el entrenador germano ha aclarado que la salida de Rodri se ha debido a un desgaste físico condicionado por su situación personal tras una tragedia reciente, descartando cualquier tipo de enfado del jugador. "Él estaba un poco exhausto, por eso quisimos cambiarle. Ha hecho un partido fantástico. Somos humanos y estas cosas nos afectan. En el caso de Rafa tenía una tarjeta amarilla y queríamos reservarlo para el siguiente compromiso", ha argumentado.

Por último, sobre la gestión del centro del campo y los minutos de Frenkie de Jong, Flick ha subrayado que su reintegración al once será gradual tras su lesión de larga duración. "Es muy importante que esté de vuelta. Está a un buen nivel en cada entrenamiento, pero físicamente no está al cien por cien, lo cual es normal. Frenkie es un jugador excelente y con él tenemos aún más calidad en una o dos posiciones", ha concluido.

En cuanto a Rodri, cambiado al descanso por Marc Bernal, ha negado una lesión pero sí ha hablado de unas molestias sin dejar claro si podrá estar o no en el Metropolitano el fin de semana. "Absolutamente. Rodri, al final, creo que estaba un poco exhausto, por lo que quisimos cambiarle. Hizo un partido fantástico. Y los otros, es como una sustitución normal, nada más. Rafa tenía una tarjeta amarilla y queríamos reservarle para que pueda seguir jugando en el próximo partido. Absolutamente", ha explicado de los cambios.