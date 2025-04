El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en la final de la Copa del Rey 2024-2025. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró "muy orgulloso" de su equipo y de su "mentalidad fantástica" que les permite responder "siempre" en el terreno de juego y por lo que ahora "se merecen" el triunfo en la final de la Copa del Rey 2024-2025 disputada ante el Real Madrid en La Cartuja.

"Estoy muy orgulloso de mi equipo, es increíble que siempre respondan en el terreno de juego, valoro mucho lo que hacen en el campo. Todos están orgullosos, no solo yo, se lo merecen", arrancó el técnico alemán su rueda de prensa desde La Cartuja.

Además, el entrenador del conjunto azulgrana confesó que la celebración con los aficionados fue "increíble". "Estoy muy contento por ellos, por esta enorme victoria. El ambiente de todo el día ha sido fantástico, han llenado las calles, y dentro del estadio el ambiente ha sido increíble, es un estadio formidable. Esta victoria nos da confianza quizás para más", dijo sobre la posibilidad de jugar la final de la Champions.

"El Real Madrid lo ha hecho muy bien, pero Jules ha salvado dos oportunidades del Madrid y ha marcado el gol, ha sido increíble", destacó el papel de Jules Koundé, aunque también tuvo buenas palabras hacia Ferran Torres. "Como '9' es muy bueno, lo puede hacer muy bien, pero también hace buena presión, ha dado un gran paso adelante, estoy muy contento", aplaudió.

"Es un equipo no son solo los 11 titulares. Hoy ha sido el mejor ejemplo, ha estado muy bien que todo el mundo hacía un gran trabajo, estoy muy orgulloso", reiteró el alemán, que recordó que fue a Barcelona a "crear un ambiente en el club, en el vestuario, para que los jugadores disfruten y puedan jugar al máximo nivel", con "apoyo y confianza" del 'staff', y gracias a la "fantástica" mentalidad de la plantilla.

Flick también reflexionó sobre su importancia en el proyecto. "Cuando aceptas un trabajo así, hay que pensar siempre en positivo, me sorprendió mucho la amabilidad, cómo me acogieron, me he sentido siempre muy contento de estar en el club y en Barcelona. Todo el mundo intenta en este club dar lo mejor, los jugadores son fantásticos, el club se esfuerza por mejorar cada vez más, y eso es lo más importante en un club", dijo.

Finalmente, desveló que Carlo Ancelotti le dijo tras el partido "enhorabuena y buena suerte". "El trabajo de Carlo es decidir quién es titular y quién no, nosotros hemos hecho las cosas bien, yo miro a mi equipo y nos lo merecemos porque han hecho un gran trabajo", concluyó.