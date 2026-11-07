Hansi Flick: "Es importante demostrar nuestra fuerza y calidad"

Hansi Flick, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confesó que este domingo tienen que "demostrar" su "fuerza y calidad" para superar al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano y mantener el liderato de LaLiga EA Sports antes del parón por selecciones.

"Todos los partidos son muy importantes. En la Liga hay tres o cuatro equipos excelentes que están muy apretados en la clasificación y es importante ganar en Madrid al Atlético por supuesto, es nuestro objetivo y vamos a darlo todo. Pero queda mucho para el final de la temporada y eso está claro para mí. Es un equipo fantástico con un gran entrenador y va a ser importante", dijo este sábado en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico alemán reconoció la importancia de un duelo por el liderato ante un Atlético que le ha puesto en dificultades en partidos anteriores, verdugo en Copa del Rey y en Champions el año pasado. "Eso está en el pasado. Para mí no es relevante, lo importante para mí es lo que pase mañana. Tenemos que ganar para irnos al parón en lo más alto de la tabla. Por eso es importante también demostrar nuestra fuerza y calidad mañana", afirmó.

Además, el técnico blaugrana fue preguntado por el recambio para un Rodrigo lesionado, a pesar del cuidado que pusieron. "No he decidido quién jugará por Rodri. Es bueno poder pensarlo esta noche. Ya sabemos la calidad de De Jong pero también de Bernal, que lo ha hecho muy bien. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero en este caso, me he comunicado con el jugador, hemos gestionado todos los minutos que ha jugado. Si hablo con un jugador experimentado, y le pregunto qué le parece, y estamos de acuerdo en hacerlo de una manera, no se puede hacer nada más. Cuando ves el resultado, quizá podíamos haber hecho otra cosa, pero da igual, ya pasó", explicó.

"De Jong puede jugar en distintas posiciones, no tiene que estar centrado en el '6', pero los dos son similares. De Jong tiene más experiencia pero con balón los dos tienen la confianza. Bernal está muy bien contra la pelota, sabe dónde tiene que estar. Estoy contento con él pero también de haber recuperado a De Jong, que veo en los entrenamientos que está al 100%. Tenemos tiempo para tomar las decisiones", añadió.

Flick valoró que "Eric podría ser titular" y reconoció que esperaba recuperar antes a Jules Koundé, aunque destacó la adaptación de Brian Fariñas en el lateral derecho. "Nunca había jugado ahí pero físicamente, técnicamente, es un muy buen jugador, gracias a La Masía, es increíble cómo forman a los jugadores, también en cuanto a la actitud y mentalidad, de máximo nivel, y está haciendo muy buen trabajo con Lamine en la derecha. Está al nivel de jugar un partido como el de mañana, como en Champions", dijo.

Además, el preparador del Barça no quiso entrar en el culebrón del pasado verano con Julián Álvarez, reconoció que Anthony Gordon podría ser "un poco más egoísta" en la finalización, aunque está jugando "muy bien", y celebró la renovación de Raphinha. "Es la mejor situación para el club y para Rapha. Es un jugador fantástico de primera clase mundial, nuestro capitán y para el futuro del club es muy importante su renovación", afirmó.