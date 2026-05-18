Hansi Flick: "No es fácil encontrar sustituto a Lewandowski"

Hansi Flick - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció que no será "fácil" encontrar "sustituto" para el delantero polaco Robert Lewandowski, quien se despidió este domingo el Camp Nou en la victoria (3-1) ante el Real Betis en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports, al tiempo que confió en tener un "equipo con mucha calidad" para la próxima campaña.

"Fue un adiós perfecto para él, creo que nunca lo olvidará. Fue muy emocionante, su corazón está aquí en Barcelona. Tengo que darle las gracias, es una persona fantástica y un jugador espectacular. No es fácil decir un sustituto. Los últimos diez años ha sido el mejor delantero del mundo, no es fácil encontrar algo así. La manera que jugamos es estar conectada con el equipo pero por supuesto se trata de marcar goles, es lo que estamos buscando", dijo.

"Tenemos claro lo que queremos, tenemos que esperar, no es fácil, pero intentaremos todo. Tenemos un gran equipo para la próxima temporada, con mucha calidad, para conseguir todos nuestros objetivos", añadió en rueda de prensa.

Por otro lado, el técnico alemán explicó los motivos para enamorarse del club azulgrana como le ocurrió al ariete. "Lo primero, para mí, hay confianza en el trabajo que haces, nadie dice nada, confían en ti. La atmósfera en el vestuario es increíble y el club es uno de los mejores en el mundo, para mí el mejor. La gente, por la calle, es muy amable, sale del corazón y puedes sentirlo, creo que por eso todo el mundo ama el club", afirmó.

Además, Flick, que valoró el buen trabajo también en defensa contra el Betis, fue preguntado por el futuro de Joao Cancelo. "Todo el mundo ha podido ver lo que nos ha dado en los últimos partido, lo agradezco mucho, pero no es fácil. Deco tiene que manejarlo, tenemos que esperar", comentó.

Por otro lado, el técnico del Barça también respondió a los posibles rumores sobre ofertas por Raphinha. "Raphinha es muy importante para nosotros, en su nivel es increíble. Para mí tiene que estar aquí, jugar para el Barça por muchos años, para mí es uno de los jugadores importantes del equipo y estoy muy contento de que esté de vuelta. Le echamos de menos muchos partidos, pero el equipo lo manejó bien. Ganamos la Liga a pesar de las lesiones, fue una mejora del equipo", dijo.

Además, Flick felicitó a los suyos y valoró haber ganado los 19 partidos de local esta temporada en el camino a la consecución de la Liga. "Es el equipo y la conexión con los aficionados, es increíble jugar en el Camp Nou, es una atmósfera especial", terminó.