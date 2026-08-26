Hansi Flick: "Es normal que Lamine Yamal no esté al nivel, pero debemos encontrar una solución"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante el primer encuentro ante el Elche CF de LaLiga EA Sports. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles que es "normal" que Lamine Yamal no esté en su nivel, pero que debe el propio técnico el que busque una solución para encontrar su "mejor versión", y confirmó que Rodrigo Hernández disputará sus primeros minutos como azulgrana ante el Athletic Club.

"Lamine es un genio, después de tres semanas de vacaciones solo ha podido entrenar unos días. Es normal que no esté al nivel, pero debemos encontrar una solución para encontrar de nuevo su mejor versión. Valoro mucho el rato que jugó porque participó en los dos primeros goles y también nos aporta opciones", opinó Flick sobre la situación de Yamal en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Athletic Club.

Y es que el internacional español se mostró frustrado en el banquillo tras ser sustituido en el duelo frente al Elche de la pasada jornada, algo que para el entrenador alemán es "normal porque él quiere jugar". "Cuando eres campeón siempre buscas ganar el siguiente título y esa es su actitud. Todos los jugadores de mi equipo tienen el hambre de ganar la tercera liga consecutiva. Estamos preparados y lucharemos cada día para ganarla", añadió.

Asimismo, Flick confirmó la posibilidad de que Rodrigo Hernández 'Rodri' debute con la camiseta 'blaugrana'. "Sí, tenemos previsto que juegue Rodri. También tenemos a Marc Bernal, pero Rodri tiene más experiencia, es un líder y con Pedri buscaremos controlar el juego. Por ejemplo, contra el Elche perdimos muchos balones muy rápido y cuando entró Pedri cambió el partido. Rodri es uno de los mejores jugadores y tengo ganas de que junto a Pedri", remarcó.

Sin embargo, el de Heidelberg aseguró que Pablo Gavira 'Gavi' no estará presente en el duelo ante el Athletic Club pese a encontrarse mejor. "Las imágenes mostraron una situación dolorosa, pero esperemos que pueda volver en una semana", añadió.

Respecto a Alejandro Balde, otro de los nombres propios en este mercado, Flick explicó que el lateral izquierdo está comprometido "al 100 por cien". "Es parte del equipo, si juega o no ya lo decidiré mañana. Es muy joven, con potencial y ha mejorado mucho desde que llegué. Viene de la masía y es fantástico porque tiene los colores del Barça en su corazón", continuó.

"Debe trabajar duro porque cada año vienen tres o cuatros jugadores que llegan de la Masía y que también quieren jugar. De esto trata su trabajo, así es el fútbol y debe estar comprometido y dar todo por su carrera y por el equipo", aseveró.

Ahora, el alemán solo está centrado en el "presente" y no quiso hablar del 'caso Julián Álvarez'. "Hemos hecho fichajes muy buenos en este marcado, con un objetivo muy claro. Tengo toda mi confianza en el equipo y deberemos gestionar algunas cosas, encontrar soluciones, pero la calidad que tenemos es enorme y es la que tenemos que usar", dejó claro.

"Para mí, el club y el director deportivo, Deco, están haciendo un gran trabajo, pensando en el futuro y en lo que es lo mejor para el club para los próximos cuatro o cinco años. Eso estabiliza al club y es lo que queremos", valoró.

Además Flick dejó claro que no necesita más jugadores en la defensa, ya que el equipo está "bien" en esas demarcaciones. "Tenemos otras opciones con Eric García, Jules Koundé y Gerard Martín como centrales donde lo han hecho muy bien. Además Cubarsí es uno de los mejores centrales, jugó la temporada pasada muchos partidos y en esta volverá a disputar bastantes encuentros. Es increíble contar con un jugador joven que viene de ganar el Mundial con un gran nivel", zanjó.

Todo ello en la antesala del duelo en el que el FC Barcelona se medirá al Athletic Club de Edin Terzic, a quien Hansi Flick conoce bien. "Es un entrenador que tiene una estructura clara, que le gusta jugar un fútbol fácil y eso encaja muy bien con la filosofía del Athletic Club", concluyó.