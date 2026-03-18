Hansi Flick: "La primera parte fue dura pero en la segunda hicimos un gran partido"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, en el partido de Champions contra el Newcastle en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado tras la goleada al Newcastle United (7-2) en el Spotify Camp Nou, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en la que su equipo logró el pase a cuartos de final, que "en la primera mitad fue duro" pero que en la segunda hicieron "un gran partido", destacando la mejoría de su equipo tras el descanso y el trabajo colectivo de la defensa en una segunda parte "impecable".

"La primera mitad ha sido dura, sabemos que es un equipo que presiona muy bien y lo han hecho muy bien en el uno contra uno. No ha sido fácil para nosotros, conseguimos marcar el primer gol pero luego encajamos. Ha sido difícil, me alegro de haber marcado el tercer gol antes del descanso", aseguró en rueda de prensa.

Además, explicó que dijo a sus jugadores en el descanso, antes de esa gran mejora en una segunda parte que terminó 4-0. "Hemos dicho en el vestuario que hay que implantar estas ideas: jugar por delante, no perder tantos balones, que hemos perdido muchos, y el Newcastle ha hecho transiciones fantásticas, rápidas, y no ha sido fácil de defender. Hay que controlar más el partido, jugar y presionar en bloque bajo para poder desarrollar nuestro juego. Y nos ha ido bien, porque en la segunda mitad hemos hecho un gran partido", celebró.

Flick destacó el esfuerzo de la última línea y la gestión de los jugadores tras disputar muchos minutos en los últimos partidos. "La defensa ha hecho un trabajo fantástico a pesar del desgaste, y algunos jugadores volverán tras el descanso. Sabemos que podemos mejorar más en defensa, y lo haremos, pero la segunda mitad fue muy buena y la presión con y sin balón funcionó de manera excelente", añadió.

También alabó la madurez de los jóvenes y la puesta en práctica de sus ideas. "Lo que más me ha gustado es que en el descanso hablamos de cómo queríamos jugar y los jugadores lo hicieron. Es fantástico ver cómo siguen tus ideas, ocupan los espacios correctos y aplican los cambios indicados. Tenemos un equipo muy joven y es muy bueno ver cómo mejoran y compiten cada día, la mentalidad de competir está en su ADN y eso es muy importante", concluyó.

Por último, Flick valoró la actuación de Robert Lewandowski y su rol en esta 'Champions'. "Me dijo al salir del campo que tenía ganas y energía para seguir. No ha sido fácil para nuestros delanteros, ni para Robert ni para Ferran, porque siempre se les mide por los goles que marcan. Me alegra que Lewandowski haya estado bien y haya marcado dos goles, es muy experimentado en partidos grandes de Champions y hoy lo ha demostrado", valoró.

Por otro lado, no quiso adelantar nada sobre las posibles molestias físicas o lesiones de Eric Garcia y de Joan Garcia, después de que ambos pidieran el cambio. "No sabemos cómo están, esperaremos hasta mañana, a las pruebas, y el club hará comunicados", expresó.