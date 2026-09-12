Hansi Flick: "Sabemos que tenemos una gran calidad, pero solo cuando hacemos las cosas bien"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha destacado la "gran calidad" de sus pupilos, pero matizando que "solo" cuando hacen "las cosas bien", siendo por ahora líderes de LaLiga EA Sports 2026-27 en cuya jornada 5 se enfrentarán fuera de casa este domingo (16:15 horas) al Levante UD.

"Estamos muy contentos de jugar a este nivel actualmente. Pero también sabemos que debemos demostrarlo en cada partido; esa es nuestra actitud y nuestra mentalidad. Sabemos que tenemos una gran calidad, pero solo cuando hacemos las cosas bien, lo cual es fundamental para nosotros cuando mantenemos una intensidad alta, cuando estamos concentrados y cuando nos mostramos activos. Si perdemos aunque sea un 10% de eso, la situación deja de ser buena", dijo Flick este sábado en rueda de prensa.

"Esto era es nuestra meta y es lo que queremos: mejorar siempre. Es nuestra labor, tanto de los entrenadores como de los jugadores. Todos tenemos ese deseo de mejorar y creo que podemos lograrlo", añadió. "Todo puede cambiar muy rápido. Me gusta que ahora estemos disfrutando de la situación, pero por supuesto también que estemos concentrados al 100%. Si cambiamos algo de esa actitud, creo que iremos por el camino equivocado y eso es lo que no queremos", advirtió el entrenador culé.

"Forma parte del juego aceptar que otro jugador esté rindiendo a este nivel. Creo que tenemos en cada posición a dos o tres jugadores, así que también hay que aceptar que juegue otro jugador. Ya dije tras el último partido contra el Feyenoord que estoy muy contento con los entrenamientos y nada ha cambiado en estos dos días", indicó al alemán.

Luego devolvió alabanzas a Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907. "También he visto lo que ha hecho con su equipo y, cuando vi su partido contra el Leipzig, fue increíble. Están jugando a un nivel fantástico. Pero para mí solo existe el próximo partido, no pienso en el del próximo miércoles ni en el de Sevilla. Solo estoy centrado en éste", repitió.

"Tenemos la mentalidad de ir paso a paso, partido a partido y día a día. Así es como quiero que lo haga el equipo. Vamos por buen camino, pero sabemos que queda un largo camino hasta el final de la temporada", ahondó Flick, para luego analizar sus opciones en la punta del ataque.

"Anthony Gordon puede jugar ahí y Dani Olmo ha demostrado en los dos últimos años que también es capaz de jugar ahí, igual que Fermín. Creo que tenemos muchas opciones y, en este momento, Raphinha ha jugado de forma fantástica, a otro nivel. Es increíble. Cuando está así, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo", elogió al ariete brasileño.

Respecto al Levante, destacó su "buen partido contra el Betis". "Son buenos, están muy bien estructurados y tienen muy claro cómo quieren jugar en ataque. Será un buen partido para nosotros, para ver cómo nos enfrentamos a un buen equipo. Creo que será un buen partido", auguró.

Por otra parte, le preguntaron sobre la renovación del joven Hamza Abdelkarim. "Creo que el club está haciendo bien las cosas porque es un jugador que rindió bien en la pretemporada y que además compitió con los demás jugadores en esa posición. Él es un perfil totalmente diferente, uno que no teníamos. Es un gran proyecto de futuro para este equipo y para este club. Y, por supuesto, hay que mantenerlo", opinó Flick.

Además, habló sobre el rendimiento en este inicio de curso. "Es como cuando veo los goles esperados que tenemos en cada partido; es bueno, pero también el que nos marcan es mucho mejor que el de la temporada pasada. Creo que eso nos ayuda mucho. Siempre hablamos del ataque porque son ellos los que marcan los goles, pero para mí también es importante la defensa y, cuando veo cómo están todos en última línea, especialmente el '6', ya sea Rodrigo o 'Berni', lo están haciendo de maravilla", dijo.

"También Pedri, y Gavi, que juega de '8', es fundamental. Y, en mi opinión, tras el Mundial, Cubarsí viene jugando de maravilla. Está jugando a otro nivel y me pone muy contento. Tiene confianza y además está muy concentrado. También en lo físico creo que ha mejorado mucho y eso es muy importante, sobre todo para su posición. Además está jugando muy bien con el balón, lo que nos ayuda mucho, tanto junto a Andreas [Christensen] como con Gerard [Martín]. Es increíble", alabó a la zaga.

Su propia renovación fue otro tema candente. "No quiero hablar de mí porque solo soy el entrenador. Son los jugadores los que tienen que hablar en el campo. Cuento con un gran 'staff' formado por profesionales fantásticos y que es increíble. En este momento todo va bien, las cosas marchan en la dirección correcta y estoy muy contento con esta situación porque también la vivo de una manera diferente", admitió el germano.

"Yo lo disfruto, pero sé que no soy la persona más importante aquí en este club. Pra mí, lo importante son los jugadores y la concentración, y se lo merecen por la actitud que tienen, por la mentalidad que han demostrado en cada partido y en cada entrenamiento; lo valoro mucho y creo que es realmente genial", apostilló el entrenador blaugrana.

"Ganar la Liga de Campeones por supuesto que es nuestro sueño, es nuestro objetivo, pero creo que el presidente también dijo que la Liga es importante y ganarla tres veces seguidas sería increíble. Nos queda un largo largo camino por recorrer y lo importante es más la forma en que entrenamos cada día, la forma en que nos mantenemos en buena forma y la recuperación; cómo cuido mis rodillas, mi cuerpo, ect.", explicó.

"Es importante lo que duerme y cómo duerme cada uno. Es especialmente importante cuando tenemos un partido cada tres días, es fundamental cuidar el cuerpo y la mente. Así que también es bueno relajarse de vez en cuando y tienen que sentirse bien, saber qué es lo mejor para ellos ahora mismo. Nosotros les apoyaremos, contamos con muchos expertos a nuestro alrededor y todos se preocupan por los jugadores", recalcó.

Flick gregó que sus pupilos deben "saber cómo pueden alcanzar su mejor nivel". "Nosotros tenemos que apoyarles, tenemos que disponer la infraestructura necesaria para ayudarles a que vuelvan en la mejor forma posible y en el mejor momento para el siguiente partido. Los días entre partidos son importantes y es de lo que tenemos que ocuparnos", apuntó.

"Tenemos que mejorar también nuestras instalaciones. Ya habeis visto el edificio, el gimnasio nuevo. Espero que esté terminado pronto, eso nos ayudará también a disponer de más espacio en la planta baja y quizá así a crear algunas zonas dedicadas al bienestar y a la recuperación", incidió finalmente el entrenador del Barça en su conferencia de prensa.