Harry Kane, Bayern Múnich - Tom Weller/dpa

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero inglés del Bayern de Múnich Harry Kane se lesionó en el tobillo este viernes en el duelo de la Bundesliga contra el Colonia (1-1), y estará de baja "los próximos meses", según anunció el club alemán.

El líder de la Bundesliga se dejó dos puntos en la décima jornada, que le pueden costar el primer puesto, y además perdió a su delantero estrella, flamante Balón de Oro y récord de partidos internacionales con Inglaterra en este parón internacional.

"Harry Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo durante el partido de la Bundesliga de este viernes. Así lo ha revelado un examen realizado por el departamento médico del Bayern. Por lo tanto, el jugador de 33 años no podrá jugar con el equipo muniqués durante los próximos meses", dice el parte.

Kane fue sustituido a los 20 minutos de un encuentro en el Allianz Arena que tampoco pudo terminar Michael Olise, aunque el francés, sustituido tras el descanso, fue diagnosticado solo con "una contusión en el antepié", por la que recibirá tratamiento los próximos días.