Harry Kane renueva con el Bayern Múnich hasta 2029

El delantero del Bayern Múnich Harry Kane en la rueda de prensa tras su renovación con el conjunto bávaro. - Matthias Balk/dpa

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero inglés Harry Kane ha ampliado este jueves su contrato con el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029, un contrato que amplía en dos temporadas el actual y con el que el recién proclamado mejor jugador del mundo por la revista France Football podrá seguir aumentando sus brillantes estadísticas, que hasta el momento son de 156 goles en 161 partidos.

El club bávaro y el capitán de la selección inglesa unieron sus caminos el verano de 2023, fecha en la que el ariete aterrizó en Múnich. Desde entonces, el Bayern ha conquistado dos Bundesligas, una Copa DFB y dos Supercopas de Alemania. Además, Harry Kane suma 156 goles en los 161 partidos oficiales disputados hasta la fecha con la camiseta del FC Bayern a nivel nacional e internacional, y la semana pasada fue galardonado con el Balón de Oro.

Harry Kane apuntó tras su renovación que en el FC Bayern se siente "como en casa". "Me encanta el club y la ciudad de Múnich. Tenemos un equipo increíble y, con Vincent Kompany, un entrenador fantástico. Me siento orgulloso por formar parte de este club. Toda mi familia está muy feliz aquí, quería quedarme, tengo muchas ganas de afrontar el futuro y quiero seguir ganando títulos con este gran club", añadió.

Por su parte, el presidente del FC Bayern, Herbert Hainer, destacó que el de Kane es un traspaso "muy especial" de la historia del FC Bayern. "Harry Kane ha superado todas las expectativas que hay en el fútbol, y cuenta ya con un lugar muy especial en el corazón de los aficionados como la gran personalidad deportiva de nuestro tiempo que ya es. El de hoy es un momento muy especial para el FC Bayern", explicó.

Kane ha conquistado con el FC Bayern, además de muchos títulos, el galardón de máximo goleador de la Bundesliga cada temporada disputada. Además, fue nombrado mejor jugador de Alemania en 2026, y en dos ocasiones --2023-24 y 2025-26-- ha logrado la Bota de oro como máximo artillero de Europa. El pasado verano guió a la selección inglesa al tercer puesto del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.