Hazard: "Me gustaría volver a trabajar con Mourinho"

Publicado 13/10/2018 19:10:48 CET

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Chelsea Eden Hazard reconoció que le gustaría "volver a trabajar con Mourinho" y recordó su aprecio por el entrenador portugués después de haber coincidido con él durante dos temporadas (2013-15) en el conjunto londinense.

"Si ahora me preguntan por un entrenador con quién me gustaría volver a trabajar, digo Mourinho", indicó Hazard en una entrevista al periódico belga HLN, donde repasó su pasado en el club 'blue', donde afronta su séptima campaña.

"La última temporada con Mourinho no fue agradable. No ganamos nada y entramos en una rutina de entrenar sin diversión. Fue lo mejor para todas las partes que nos separáramos. En realidad, en 12 temporadas sólo he tenido una mala y fueron los últimos seis meses con Mourinho, pero en parte fue culpa mía", admitió.

"Después del título, le pedimos a Mourinho vacaciones extra. Regresé totalmente fuera de forma", añadió Hazard, que defendió al preparador de Setúbal. "La imagen de Mourinho de un entrenador extremadamente defensivo no es completamente correcta. Está lejos de ser un aventurero como Guardiola, pero la temporada en la que fuimos campeones, hicimos muchos goles y jugamos buenos partidos...", recordó.

¿REUNIRSE EN MADRID?

El futuro de Hazard en el Chelsea ha sido objeto de especulación durante la última semana después de que varios medios la relacionasen con el Real Madrid en el próximo mercado de invierno. El atacante belga también confirmó que su "sueño" desde niño es jugar en el actual campeón de Europa.

Además, los malos resultados del Real Madrid han puesto en entredicho a Julen Lopetegui, con quién también se ha especulado. Desde el club no manifiestan lo contrario, pero el regreso de Mourinho podría haber sido considerado en caso de que se alargase la mala racha y también, dado el irregular comienzo que ha tenido el luso esta campaña en el United.