Horta (Málaga): "En el Camp Nou hice mi mejor partido"

Publicado 26/02/2015 13:43:00 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extremo portugués del Málaga, Ricardo Horta, ha apuntado que en el Camp Nou realizó su "mejor partido" desde que llegó al club andaluz y ha llamado a conseguir una victoria frente al Getafe que les permita "mirar hacia arriba" en la clasificación liguera".

"Fue un partido inolvidable, tanto para los jugadores y la afición como para mí, que no había jugado allí. Creo que fue el mejor partido que he hecho hasta ahora, tuve dos oportunidades para hacer el segundo, no lo conseguí, pero ganamos igual", rememoró sobre la sorpresa que protagonizó el Málaga en el Camp Nou.

Después de este triunfo a domicilio, el equipo blanquiazul "está motivado para volver a ganar en casa". "Estamos trabajando toda la semana para ganar en La Rosaleda con nuestra afición", explicó antes del duelo del próximo sábado ante el Getafe.

"Si ganamos podremos mirar hacia arriba, eso es lo que queremos. Pensamos en la permanencia, sabemos que estamos cerca. Si ganamos tres puntos más, estamos casi salvados", animó el luso, quien reconoció que la liga española es "muy diferente" a la portuguesa.

"Aquí se juega más defensivo, pero estoy mejorando en los aspectos defensivos, trabajo para mejorar cada día. Esperaba jugar más porque empecé siendo titular, pero son las opciones del míster. Así es la vida de un futbolista, yo trabajo para jugar, para ayudar al equipo a ganar, y es el míster el que decide", analizó.