Hungría baja a Francia de la nube

Griezmann y Mbappé evitan la primera derrota de la campeona del mundo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de Francia se llevó un buen chasco este sábado en su partido frente a Hungría tras empatar (1-1) en el Puskas Arena de Budapest, en un duelo que retrasa su clasificación para los octavos de final de la Eurocopa y que da vida a los locales en el temido 'grupo de la muerte'.

El equipo de Didier Deschamps mereció mejor suerte pero se topó con la ley del fútbol más antigua: "Quien perdona, la paga". Y así le ocurrió al vigente campeón del mundo, que tuvo hasta cinco ocasiones claras para tomar ventaja en la primera mitad y se fue perdiendo a los vestuarios en el tiempo de descanso.

Los 'bleus' monopolizaron el balón, la construcción del juego y las oportunidades con ese tridente que da miedo con solo nombrarlo: Griezmann, Mbappé y Benzema. El del Barça fue quien mandó el primer aviso con un gol anulado por fuera de juego y el del PSG replicó a la media hora con otra jugada para quitarse el sombrero.

Mbappé fue quien habilitó a Benzema un poco más tarde, al borde de la media hora, con un taconazo sensacional, pero el ariete del Real Madrid -como si fuese un penalti en movimiento- no supo aprovechar el regalo. En cualquier caso, el gol no llegaba pero el control era absoluto, sumando incluso el potencial de Kanté en la medular, otra vez imperial.

Sin embargo, Deschamps no estaba tranquilo, no dejó de hablar con su 'segundo' todo el partido y sabía que podía dar la alternativa a una Hungría que no había hecho absolutamente nada hasta el momento si el gol no llegaba pronto aunque todo le diese la espalda a los de casa. Su referente en ataque Adam Slazai se retiró por lesión a los 26 minutos de juego.

Pero nada de eso importó al combinado dirigido por el italiano Marco Rossi, que encontró petróleo en una acción aislada durante el tiempo de prolongación del primer acto. Fiola no dejó pasar el mano a mano con Lloris después de ganarle la partida a Varane y marcó gol provocando el éxtasis en el estadio de la capital húngara, donde no existen ni la medida de seguridad, ni la obligación de utilizar mascarilla en el exterior.

Unos 67.000 espectadores vieron cómo su selección, pese a verse sometida, se iba con un enorme botín al descanso. Francia reaccionó aunque no tuviese que tocar mucho su esquema. Ousmane Dembélé fue el cambio más relevante y el jugador culé acabó siendo el más destacado, aunque su mala fortuna le obligase a retirarse por molestias musculares a pocos minutos del final.

Dembélé lanzó al palo en otro aviso para Hungría hasta que Griezmann, en una jugada iniciada por un saque de Lloris, logró el buscado empate (minuto 66). Antes de que llegara al ex del Atlético, Mbappé se peleó por el cuero y su pase hacia atrás lo amansó Orbán dejando a Griezmann que fusilase a escasos metros de la línea de gol.

A partir de aquí continuó el asedio con Gulacsi haciendo paradas de mérito y Mbappé llevando el peso en ataque. El del PSG puso a prueba a Hungría a pocos minutos para el 90 e incluso Varane, con un buen cabezazo, lo intentó ya en el último suspiro del tiempo añadido.

Pero no hubo forma de cambiar ese 1-1 que deja a la selección francesa sin la ilusión, ni la pompa generada tras el debut contra Alemania (0-1) y -lo más importante- sin el billete matemático para octavos de final. Además, mete a su rival en la batalla por las eliminatorias. Los galos se medirán a Portugal en la última jornada y Hungría, a los germanos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HUNGRÍA, 1 - FRANCIA, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

HUNGRÍA: Gulácsi; Botka, Orbán, At.Szalai; Nagy; Nego, Kleinheisler (Lovrencsics, min.76), Schäfer (Cseri, min.75), Fiola; Ad.Szalai (Nikolics, min.26) y Sallai.

FRANCIA: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kanté, Pogba (Tolisso, min.76), Rabiot (Dembélé, min.57 (Lemar, min.87)), Griezmann; Benzema (Giroud, min.76) y Mbappé.

--GOLES:

1 - 0, min.45+1, Fiola.

1 - 1, min.66, Griezmann.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó con tarjeta amarilla a Pavard (min.10) en Francia; y a Botka (min.52) en Hungría.

--ESTADIO: Puskas Arena. 67.000 espectadores.