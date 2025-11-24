Ibai Gómez deja de ser entrenador del Andorra "de mutuo acuerdo"

Archivo - El técnico Ibai Gómez en su presentación con el FC Andorra - FC ANDORRA - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Andorra anunció este domingo la salida del hasta ahora técnico Ibai Gómez "de mutuo acuerdo", después de la derrota en casa el sábado ante el Castellón (1-3) en la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion.

"El FC Andorra e Ibai Gómez han acordado, de mutuo acuerdo, dar por terminada la etapa del técnico vasco al frente del primer equipo. Tras analizar conjuntamente la trayectoria reciente del equipo y la necesidad de impulsar un cambio que permita afrontar con las máximas garantías lo que resta de la temporada, ambas partes han coincidido en que esta es la decisión más adecuada en este momento", dice el comunicado oficial del club.

El equipo andorrano confió en Ibai Gómez este pasado verano tras la no renovación de Albert 'Beto' Company, quien había logrado el ascenso a Segunda. "Desde el club queremos destacar la predisposición de Ibai, que desde el primer instante ha situado el bien colectivo por delante de cualquier otra consideración, así como su profesionalidad, dedicación y compromiso durante toda su etapa en el Principado. Le deseamos mucha suerte y éxitos en su futuro personal y profesional", añadió la nota.

A falta de que termine la jornada 15, donde una victoria de la Real Sociedad B lastraría aún más a los andorranos, el equipo de Gerard Piqué está al filo de la zona de descenso, y arrastra una mala racha de ocho partidos sin ganar.