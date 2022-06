Idiakez: "Por nuestra forma de entender la vida, vamos a intentar ser protagonistas"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés, Imanol Idiakez, fue presentado este jueves de forma oficial y aseguró que por su forma de "entender la vida", intentarán "ser protagonistas" con su estilo de juego para que la afición pepinera se sienta "orgullosa" en su objetivo por estar cerca de los puestos de ascenso.

Idiakez fue presentado este jueves, horas más tarde de que el empresario mexicano-estadounidense Jeff Lunhow se convirtiese en el máximo accionista de la entidad. El técnico vasco, que ha dejado el Villarreal donde ejerció como segundo de Unai Emery, se mostró muy satisfecho por el acuerdo que le ha llevado al banquillo pepinero.

"El objetivo es que la gente salga cada semana orgullosa de su equipo. Hablar de objetivos a largo plazo es perder el tiempo, tenemos que ir partido a partido, hacer una buena pretemporada y no ponernos límites. Levantarnos cada mañana y hacer el mejor trabajo posible para que el Leganés saque partido de ello", indicó Idiakez.

"Hay algunas cosas más avanzadas, y tengo absoluta tranquilidad de que tenemos las ideas claras y vamos a buscar a los mejores profesionales en todas las áreas. No me hubiera podido perdonar no venir, estoy donde quiero estar y quiero que esto sea un éxito. El Villarreal es un club fabuloso, y solo había un sitio que me podía sacar de allí. Se ha dado la casualidad de que me han llamado y es la ilusión de mi vida", añadió.

Además, Idiakez tiene claro cuál será la filosofía del Lega. "Vamos a proponer algo. Por nuestra forma de entender la vida, vamos a intentar ser protagonistas, aunque luego la competición te deja o no te deja. Queremos que la gente se sienta orgullosa, que vea un equipo valiente, que va a por los partidos, que vea que los jugadores les han hecho vibrar. La gente paga un abono por ver a su equipo y nosotros tenemos que hacerles vibrar con el equipo", incidió.

Por su parte, Jeff Lunhow dio la bienvenida al nuevo técnico, una elección del secretario técnico, Txema Indias, también presente en el acto oficial. "Hoy estamos viviendo momentos muy especiales. Imanol es una persona que va a ser clave en el club, el técnico es el fichaje más importante que vamos a hacer. Es quien va a ostentar el liderazgo y la persona ideal para este proyecto", indicó el nuevo presidente del Lega.

Indias, por su parte, reconoció que "la decisión del entrenador es la más complicada". "Es un orgullo volver a trabajar con él. Quiero agradecer al Villarreal las facilidades que nos ha dado, les fastidió la salida de Imanol, pero fueron comprensivos con la situación. Bienvenido, Imanol, y gracias por dar este paso, estabas en una zona de confort con un entrenador de grandísimo nivel, pero nos has demostrado que querías venir, que tienes hambre y ganas de mejorar", apuntó.