Idrissa Gueye, dispuesto a devolver "las medallas" de la Copa África para "calmar las tensiones" con Marruecos

Idrissa Gueye con el Everton - Europa Press/Contacto/Jorge Horsted

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección de Senegal, Idrissa Gueye, ha asegurado que se compromete a devolver todas "las medallas" de la Copa África si eso ayuda a "calmar las tensiones" entre su país y Marruecos, después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) determinase el martes que el combinado senegalés había perdido la final por "incomparecencia".

"Me comprometo personalmente a reunir las medallas y quizá devolvérselas a Marruecos si eso puede calmar las tensiones entre los dos países", señaló tras la victoria de su equipo, el Everton, ante el Chelsea (3-0). "Si solo dependiera de mí, le habría dicho a la Federación que no presentara apelación", añadió.

El pasado martes, la CAF declaró a la selección masculina de Senegal "culpable de perder por incomparecencia" la final de la última Copa de África, que se disputó el pasado 18 de enero, por haberse marchado del campo y amagar con no volver, en señal de protesta tras un penalti pitado a Marruecos.

Así, la Junta de Apelación de la CAF admitió "en forma" y estimó el recurso interpuesto por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) tras el desenlace de esa final, donde Brahim Díaz falló el polémico penalti tirándola a lo Panenka y no evitó una prórroga donde Pape Gueye marcó un golazo que dio el trofeo a Senegal y alargó la sequía de la selección de Marruecos, que además era anfitriona del torneo.

Posteriormente, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunciaba que recurriría ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión de la Junta de Apelación de la CAF.

"Es ridículo. Un partido de fútbol se gana en el campo, eso es lo que hicimos en Marruecos. Hicimos lo que había que hacer en el terreno de juego, ganamos ese partido. Merecemos ser los campeones de África, ¡somos los campeones de África! Los títulos se ganan en el campo, no en los despachos", explicó Gueye.