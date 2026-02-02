Infantino defiende que el veto a Rusia "no ha servido de nada": "Solo ha creado más frustración y odio"

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el Mundial de Clubes 2025. - David Klein/CSM via ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, defendió que el veto a equipos rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales "no ha servido de nada" y "solo ha creado más frustración y odio", por lo que abogó por levantar la prohibición "al menos en categoría juvenil".

"Tenemos que hacerlo (levantar el veto), al menos en la categoría juvenil. Esta prohibición no ha servido de nada. Esto sólo ha creado más frustración y odio", señaló Infantino en una entrevista a Sky News recogida por Europa Press.

Así abordó el dirigente la actual situación de los equipos de fútbol rusos y bielorrusos, así como las selecciones nacionales de ambos países, quedaron excluidos de competiciones internacionales por el conflicto iniciado por Rusia contra Ucrania a principios del 2022.