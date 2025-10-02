Infantino: "El mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en estos momentos es el de la paz"

Archivo - El presidente de la FIFA, Ginnai Infantino, en una rueda de prensa. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este jueves que "el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en estos momentos es el de la paz y la unidad", por lo que aseguró que desde el organismo están "comprometidos a utilizar el poder del fútbol para unir a la gente en un mundo dividido".

"El mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en estos momentos es el de la paz y la unidad", expresó el presidente de la FIFA en el Consejo del organismo reunido este jueves en su sede en Zúrich (Suiza), con la presencia de la Federación Suiza de Fútbol, Peter Knäbel; el presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaïfi; y el presidente de la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento, Bruno Chiomento.

Infantino arrancó su discurso destacando el poder del fútbol como herramienta para promover la paz y la unidad, especialmente en el contexto de la situación actual en Gaza. "En la FIFA estamos comprometidos a utilizar el poder del fútbol para unir a la gente en un mundo dividido"", expresó.

"Nuestros pensamientos están con aquellos que están sufriendo en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo. La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios", agregó.

En su comunicado, la FIFA informó de que recibió información actualizada sobre los ataques públicos, los desafíos legales y la "continua falta de transparencia, gobernanza y estabilidad de ciertas organizaciones" que "son ajenas al modelo piramidal establecido que sustenta el fútbol de clubes y selecciones a escala mundial, continental y nacional".

Infantino insistió en que "la FIFA seguirá invitando a todas las partes interesadas a entablar un diálogo significativo para proteger a los jugadores, encontrar el equilibrio adecuado entre el fútbol de clubes y el de selecciones nacionales a escala mundial, y mejorar el fútbol para el futuro".

Además, se designaron los miembros de las Comisiones Permanentes de nueva creación para el periodo 2025-2029. "Las nuevas comisiones propiciarán una mayor participación de nuestras asociaciones miembro, las confederaciones y otras partes interesadas en nuestros procesos de toma de decisiones, una mayor representación femenina y unos conocimientos técnicos más centrados en áreas relevantes para el fútbol. En otras palabras, la FIFA estará mejor equipada para afrontar el futuro", explicó Infantino.