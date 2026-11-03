Infantino transmite sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel: "Es una auténtica tragedia"

Archivo - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la final de Campeonato del Mundo Sub-20 Femenino entre España y Corea del Norte. - Michal Dubiel / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, transmitió sus condolencias a la familia, amigos y al CD Tenerife por el fallecimiento este martes del futbolista madrileño Jesús de Miguel Alameda, un suceso que calificó de "auténtica tragedia".

"Con profunda tristeza hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, del CD Tenerife. Su fallecimiento es una auténtica tragedia, y su familia, sus amigos y todos aquellos que le conocían le echarán mucho de menos", expresó el mandatario del organismo rector del fútbol mundial.

Por ello, aprovechó para transmitir en nombre de la FIFA y de la comunidad futbolística mundial "el más sincero pésame" a la familia, seres queridos y a toda la gente de la entidad isleña "en estos momentos tan sumamente difíciles". "Que descanse en paz", zanjó el mensaje.

De Miguel sufrió este lunes un fatídico golpe con el portero rival Jesús Owono durante el partido de LaLiga Hypermotion que enfrentaba a Tenerife y Andorra en el Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la jornada 12. Como consecuencia de este choque, el delantero ingresó en parada cardiorrespiratoria al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde finalmente perdería la vida en la mañana de este martes.