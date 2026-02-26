Un informe de UEFA recalca la buena salud económica del fútbol europeo y la desigualdad en el crecimiento

Archivo - Declan Rice conduce la pelota duranrte el Arsenal-PSG de semifinales de la Liga de Campeones 24-25 - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fútbol europeo de clubes parece estar viviendo una buena época de salud económica y prevé superar los 30.000 millones de euros en ingresos, aunque sigue existiendo una desigualdad en el crecimiento, con la Premier League inglesa de nuevo siendo la gran dominadora y el Real Madrid y el FC Barcelona sobresaliendo en varias facetas.

Según el informe 'Paisaje de la Financiación e Inversión de los Clubes de la UEFA' publicado este jueves por el organismo, los ingresos del fútbol europeo de clubes están a punto de superar por primera vez la barrera de los 30.000 millones de euros, mejorando los 28.600 de 2024, un crecimiento que se mantiene desde 2015 y pese a los dos duros años por la pandemia de coronavirus.

El documento indica que los ingresos del fútbol de clubes europeo han aumentado en más de 13.000 millones de euros, impulsados por el aumento de las recompensas de las competiciones de la UEFA, los derechos de retransmisión, las asociaciones comerciales y los ingresos por taquilla, mientras que durante este mismo periodo, los ingresos por traspasos han crecido un 211 por ciento. Con todo, avisa de que "el aumento de los costes significa que las cifras récord no se traducen automáticamente en rentabilidad".

Además, este crecimiento también evidencia desigualdades y las diferencias entre la Premier y las otras cuatro grandes ligas, y entre estas y las más modestas, siguen aumentando como indica este informe que señala que los ingresos totales de los 20 clubes ingleses han aumentado en 3.500 millones de euros, por los 5.900 que crecieron en total los 76 de LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1. El desequilibrio se realza al comprobar que los 649 equipos restantes acumulan un total de 3.400 millones.

En este sentido, el Real Madrid y el FC Barcelona lideran el ranking que indica que 20 de los 25 mejores clubes europeos registraron ingresos récord en 2025. El equipo madridista repite en esta clasificación al superar los 1.100 millones de euros (1.184, por los 1.064 del año anterior), mientras que el blaugrana refuerza su mejoría de los últimos años con 989, más de 200 respecto a la anterior clasificación en la que aparecía el quinto. El Atlético de Madrid baja dos posiciones, de la 12 a la 14, con algo más de 400 millones.

Otro desequilibrio se ve en lo referente a los ingresos televisivos ya que las cifras recalcan que los clubes de la Premier League disfrutaron de un aumento casi igual al resto del fútbol europeo de clubes combinado entre 2014 y 2024.

De este modos, los equipos ingleses se beneficiaron de un aumento de 1.500 millones de euros durante esta década, sólo 100 millones menos que el aumento combinado de los clubes de las otras 53 ligas del Viejo Continente, una muestra del actual poderío financiero de la Premier.

REAL MADRID Y FC BARCELONA, LOS MEJORES EN INGRESOS COMERCIALES

Además, el informe también augura que las principales ligas van a superar los 10.000 millones por ingresos comerciales, una clasificación que lideran igualmente el Real Madrid, el primero en generar más de 500 millones en esta faceta, y el FC Barcelona, a tan solo un millón de euros de esta cifra de la entidad que preside Florentino Pérez.

"A pesar del sólido crecimiento de los ingresos, el informe también destaca que el aumento de los ingresos por sí solo no refleja la complejidad del entorno financiero actual del fútbol. Muchos clubes siguen haciendo frente al aumento de los costes operativos y a la expansión de las estructuras de personal", advierte la UEFA.

Así, el documento refleja que los salarios del personal que no son jugadores, incluido el personal técnico, administrativo, comercial y operativo, han aumentado un 42 por ciento entre 2021 y 2024, y otros gastos operativos también han experimentado un fuerte aumento, hasta alcanzar, según las previsiones, el 36 por ciento de los ingresos totales en 2025.

No obstante, los clubes han logrado centrarse en gestionar su mayor línea de gastos que son los salarios de los jugadores y, tras años de fuertes aumentos, el crecimiento de esta partida se ha estabilizado en un 2-3 por ciento anual, gracias a la aplicación de regulaciones sobre los costes de las plantillas.

Al mismo tiempo, los clubes también han mejorado su eficacia a la hora de preservar el valor de sus activos, reduciendo el número de jugadores que se marchan al finalizar sus contratos sin compensación por traspaso.

Por otro lado, el informe advierte que el fútbol europeo también sigue despertando un gran interés entre los inversores y que el número total de operaciones de inversión, entre todos los clubes masculinos y femeninos, alcanzó un máximo histórico en 2025, con 123 acuerdos registrados.

"Esta edición de este informe es muy especial. No sólo ofrece una imagen clara de las finanzas del fútbol europeo en la actualidad, sino que también da un paso atrás para reflexionar sobre cómo ha evolucionado este deporte en los últimos diez años", afirma el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Para el esloveno, "lo que muestra el informe es alentador". "Tras una década que ha incluido uno de los periodos más difíciles a los que se han enfrentado nuestro deporte y nuestra sociedad, el fútbol europeo ha salido reforzado". "A pesar del ruido, la presión y de las dudas de algunos, el futuro del fútbol europeo sigue siendo prometedor. La próxima década traerá nuevas presiones, pero también oportunidades reales. Con buenas perspectivas, como las que ofrece este informe, el fútbol europeo puede prepararse de forma más eficaz y trabajar conjuntamente para apoyar un futuro saludable y exitoso", sentencia.