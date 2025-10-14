Inglaterra, primera europea en clasificarse para el Mundial en una amarga noche histórica de Cristiano Ronaldo

Turquía sigue al acecho de España e Italia de Noruega en otra amarga noche histórica para Cristiano Ronaldo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección de Inglaterra se convirtió en la primera de Europa en conseguir su billete para el Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá tras su victoria ante Letonia (0-5), mientras que Turquía goleó (4-1) a Georgia y sigue al acecho de España, al igual que Italia de Noruega, en una amarga noche histórica para Cristiano Ronaldo.

La selección inglesa estará en la próxima Copa del Mundo después de no fallar en su visita a Letonia y mantener su pleno de victorias al imponerse por un claro 0-4 para mantener su renta de siete puntos sobre Albania y con sólo seis por disputarse.

El equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel no tuvo muchos problemas y ofreció de nuevo su poderío goleador liderado por el delantero Harry Kane, autor de un doblete al filo del descanso de un partido que abrió antes de la media hora Anthonty Gordon. Eberechi Eze y un tanto en propia meta de Maksims Tonisevs completaron la goleada y el liderato de un grupo donde Serbia ganó (1-3) a Andorra para quedarse a un punto de los albaneses en la pelea por la segunda plaza.

Por su parte, Portugal, actual campeón de la Liga de Naciones, entrenado por el español Roberto Martínez, sumó un tropiezo a última hora y no pudo conseguir su billete para la Copa del Mundo, aunque lo tiene bien encarrilado pese al 2-2 ante Hungría en otra noche histórica para el veterano delantero Cristiano Ronaldo.

El futbolista de Madeira sigue batiendo récords y fue el encargado de hacer los dos goles del triunfo luso para convertirse en el máximo anotador de clasificaciones mundialistas con 41 goles en 51 partidos, desempatando con el guatemalteco Carlos Ruiz, que firmó 39 en menos encuentros (47).

El primer tanto de Cristiano Ronaldo, a pase de Nelson Semedo, trajo algo de calma a una Portugal que había empezado a remolque en el choque por el tempranero gol de Attila Szalai. Luego, antes del descanso, firmó la remontada tras una gran asistencia de Nuno Mendes, pero cuando los locales rozaban el billete mundialista, llegó el empate magiar por medio de Dominik Szoboszlai en el minuto 91. Portugal se queda con 10 puntos a falta de dos partidos, cinco más que los húngaros y seis más que la República de Irlanda que batió 1-0 a Armenia.

Además, en el grupo de España, la 'Roja' sigue liderando con pleno de puntos, pero Turquía continúa cerca, a tres puntos a falta de seis, después de ganar su duelo directo ante Georgia de forma clara por 4-1 en un duelo que encarriló antes de la hora con sus cuatro goles, obra de Merih Demiral (2), Kenan Yildiz y Yunus Akgun, mientras que Giorgi Kochorashvili maquilló el marcador.

Finalmente, Italia evitó problemas dentro de su grupo con una obligada y clara victoria por 3-0 en casa ante Israel para ponerse con 15 puntos a tres de Noruega, a la que todavía debe recibir, y alejar a seis a los israelíes. Retegui, con un doblete, y Mancini, ya en el 93, certificaron la victoria de la 'Azzurra'.