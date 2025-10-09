Inglaterra sigue con pegada y Marruecos gana con Brahim

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección de Inglaterra firmó una seria actuación contra Gales este jueves en Wembley, un amistoso donde el equipo de Thomas Tuchel volvió a demostrar mucha pegada, mientras que Marruecos venció (2-0) a Baréin con protagonismo del jugador del Real Madrid Brahim Díaz.

Morgan Rogers y Ollie Watkins, con sendas asistencias de Marc Guehi, desataron pronto la fiesta con el 0-2 a los diez minutos. A los 20, un golazo de Bukayo Saka confirmó la progresión de la Inglaterra de Tuchel, después de la goleada a Serbia en septiembre.

Los 'Tres Leones', que retomarán la fase de clasificación para el Mundial 2026 el martes contra Letonia, aprovecharon el amistoso contra los vecinos de Gales para seguir creciendo hacia su objetivo de ser campeones el año que viene. El delantero del FC Barcelona Marcus Rashford entró en el segundo tiempo, con Inglaterra algo más acomodada en el partido y no tan ofensiva.

Mientras, el delantero del Madrid Brahim participó de manera activa en la victoria amistosa de Marruecos ante Baréin en Rabat. Jawad El Yamiq anotó el único gol del encuentro en el minuto 94, con un tremendo cabezazo al saque de esquina puesto por Achraf Hakimi.