Iniesta llama a 'hijos del Iniestazo' para celebrar los 11 años del gol en Stamford Bridge

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Andrés Iniesta, ahora en el Vissel Kobe de Japón, está de celebración al cumplirse once años de su gol en Stamford Bridge, ante el Chelsea, que dio el pase al Barça a la final de la Liga de Campeones de Roma 2009, que ganarían ante el Manchester United.

Y, para celebrarlo, ha tenido la ocurrente idea de llamar a dos 'hijos del Iniestazo', dos niños surgidos de una noche de 'celebración' de sus padres en una noche histórica para el barcelonismo.

Mucho se habló en Barcelona de un 'baby boom' con base en el 'Iniestazo' de Stamford Bridge, un gol al final del partido contra el Chelsea, en un 'zapatazo' imparable para Petr Cech a pase de Leo Messi, que metió al Barça de Guardiola en la final.

Iniesta, para celebrar que este miércoles se cumplen 11 años de aquel tanto, llamó a Ignacio y a Josep Enric, dos culés nacidos en enero de 2010 fruto de aquel éxtasis entre la hinchada blaugrana.

"Faltas tú, en el Barça, si no, no es chulo. Eras muy crack", le aseguró Ignacio al de Fuentealbilla, que celebró como un loco, camiseta en mano, corriendo por el césped del feudo del Chelsea, aquel gol que, junto al del triunfo en el Mundial 2010, es el más importante de su carrera.

También Josep Enric le pidió al centrocampista que vuelva al Camp Nou, a lo que Iniesta respondió: "Si tengo la oportunidad de volver al Barça, no sé de qué, me gustaría. He estado allí toda mi vida".