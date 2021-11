Iniesta: "Xavi lo dará todo para que salga bien y ojalá sea así"

"Me encantaría volver al Barça pero no sé en calidad de qué"

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Andrés Iniesta ha asegurado que podría seguir en activo con el Vissel Kobe a partir de 2023 pero ha abierto la puerta a regresar al FC Barcelona sin especificar cómo, y tiene más claro que le desea lo mejor a su excompañero y nuevo técnico blaugrana, Xavi Hernández.

"Sé que Xavi estará disfrutando y que pondrá todo para que salga bien. Ojalá que así sea. En cualquier situación que hubiese ido, en el Barça sólo vale ganar. Ahora lo experimentará como entrenador y lo sabe", aseguró en una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio'.

Iniesta aseguró que mantiene una "muy buena relación" con Xavi y que hablaron de su llegada al banquillo. "Desde que se escuchaba el rumor, también hemos ido hablando. Estoy feliz porque entiendo que para él, que se ha preparado como entrenador y siente como nadie el Barça, es como un sueño", reconoció.

En broma, el de Fuentealbilla aseguró que se le ofreció a volver para participar de los rondos en los entrenamientos. "No me ofreció volver. En broma le he dicho que puedo ir para hacer algún rondo... (risas) pero poco más", apuntó entre risas.

Sí le desea de corazón que le vaya todo bien al de Terrassa al frente del equipo. "Todo se sostiene por los resultados. Tiene que intentar convencer, implantar su forma de jugar y que los jugadores crean en ello. Sólo le puedo desear que le vaya bien", se sinceró.

Sobre su futuro como jugador, Iniesta no cierra las puertas a seguir en activo. "Estoy feliz a nivel personal, familiar y deportivo. Hace un año me operé, ahora disfruto en el campo. El año que viene volveré a competir e iremos viendo año a año. El tiempo, en mi caso, corre en mi contra. En 2023, si Dios quiere y tengo motivación, podría seguir otro año jugando", auguró.

No obstante, cuando se retire, desveló que le gustaría regresar al FC Barcelona. "No sé qué pasará en el futuro, pero me encantaría en algún momento volver al Barça. No sé en calidad de qué, ni para qué me prepararé. Pero volver a casa y ayudar de otra manera que no sea jugando al fútbol me gustaría", se sinceró.

"No visualizo mucha cosa, pero sé que me gustaría sacar el carné de entrenador. Pero me gusta pensar en el presente y de momento es seguir jugando al fútbol", añadió al respecto.

Por otro lado, reconoció que se le hace "raro" ver a Leo Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain. "Es raro ver a Messi con otra camiseta. Me hubiera gustado que hubiese continuado. Después de tantos años, vestir otra camiseta choca. Pero puede suceder, como ha sucedido. Cada uno toma su camino", valoró.

"Cambió de equipo, pero hay situaciones que pueden cambiar y cada uno las ve de una manera. Eso es ley de vida y pasa más allá de que me habría gustado que hubiese continuado en el Barça. Es complicado opinar desde fuera. Entiendo que el club hizo todo lo que pudo", opinó.

Por otro lado, cree que este Barça puede luchar por LaLiga Santander, pese a tener 11 puntos perdidos, ahora mismo, respecto al líder. "Siempre. El Barça tiene la obligación de luchar por ella, tiene jóvenes que vienen fuerte y gente experimentada. Es cuestión de ir encontrando los resultados. Le puede dar la vuelta a la situación", manifestó.

También se le preguntó por Pedri y por si se ve reconocido en él. "Es uno de los jugadores con un talento y una calidad brutal para la edad que tiene y está llamado a ser referente en el Barça y en la selección. Yo viví las comparaciones y no son buenas. Pedri tiene que jugar de manera natural y así será un referente", aseguró.