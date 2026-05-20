Iñigo Pérez: "Entregaría todo lo que tengo por ver a Vallecas celebrar en sus calles"

El entrenador del Rayo Vallecano, Inigo Pérez, en un partido de la Conference League 2025/26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, reveló este miércoles que "entregaría prácticamente todo por ver a Vallecas celebrar en sus calles" el título de la Conference League, al mismo tiempo que defendió que el equipo de la franja "es el ejemplo perfecto de que aquel que siempre sufre, también puede conseguir las mieles del éxito".

"La ilusión que se respira en Vallecas junto a esta última trayectoria, es fácil, es continuar la inercia, controlar las emociones, gestionar las cargas, es más sencillo que todo el tramo anterior", explicó sobre cómo encarar una semana con "dos finales", en el 'Media Day' de la final de la Conference ante el Crystal Palace del próximo miércoles (21.00).

El equipo de la franja afronta su primer partido por un título europeo, con una estructura en la que "el apego es muy potente". "Esta aceptación del sufrimiento nos hace únicos", defendió el navarro. "El Rayo es el ejemplo perfecto de que en el deporte aquel que siempre sufre y siempre pierde, que no está acostumbrado a las mieles del éxito, también puede conseguirlas", agregó.

"El aficionado del Rayo es de un modo que nosotros debemos imitar en el campo. Hay una retroalimentación cada vez más potente. Generalmente, su destino suele ser perder, pero no renuncia a nada. La historia del Rayo, no solo este año, es muy bonita y debe ser contada, ojalá acabe con final feliz", deseó.

Y es que Pérez lleva "la esperanza por bandera". "Sí que lo he imaginado, Vallecas es mi Monte Parnaso, en el que la imaginación fluye y te hace ver que cualquier sueño puede ser posible", comparó a Vallecas con la montaña griega en la que, según la mitología, habitan las musas.

El técnico reveló que, una vez pasaron la fase previa, les dijo a los jugadores que no estaban "invitados" en la competición. "Era una consecución del año anterior. Me negaba a pensar que no tuviéramos esa convicción mental. Es un equipo que aprende tremendamente rápido, que necesita muy poco de su entrenador para sentir un estímulo mental", elogió.

"Hay jugadores ahora cuyo momento de forma se acerca a la excelencia. Sabía que eran buenos, pero cada día me sorprenden porque su nivel va aumentando. Llegamos a un momento importante en un punto de madurez brillante", agregó sobre un "grupo irrepetible de jugadores".

Iñigo Pérez aseguró que no está "nervioso" ni ve así a los jugadores. "El momento más crítico de nervios fue en Atenas, ahí superamos el techo del club y les dije que las semifinales se jugaban solas. La final es lo mismo, pero magnificado. No podemos tener estrés ni un bloqueo, no podemos dejar que nos atenace no sé el qué", advirtió.

"Las finales se juegan, ganarlas es consecuencia de un proceso. En eso nos tenemos que centrar de manera desmedida, si miedos. 'Hay que ganar como sea', por mucho que digas esa frase no va a producirse, yo creo en el proceso. Ganar a toda costa o que el fin justifica los medios son creencias que siempre me voy a desmarcar de ellas", señaló.

Por eso, cree que no lo deben afrontar como "que es ahora o nunca". "Entregaría prácticamente todo lo que tengo por ver a Vallecas celebrar en sus calles. Estamos aquí por el proceso de éxito que han llevado a cabo los jugadores", añadió.

"Mi carrera de jugador fue mediocre, en un nivel medio, no fue muy pobre ni tampoco excelente, pero he tenido la fortuna de estar en finales y en un equipo en el que el exceso de responsabilidad con los socios es muy potente y generaba demasiadas preguntas mal respondidas. Conocemos lo que representa la afición, sabemos que estarán 11.000 personas y lo agradecemos, pero para que todo funcione bien debemos obviarlo, no tener ese sentimiento de que les debemos algo", apuntó.

Por que Para Iñigo Pérez "esa deuda está saldada". "Debemos disfrutar como ellos en las gradas, el día de Atenas fue ese exceso de responsabilidad. No es un día para sentir deuda con nadie", aseveró. "No es el momento de pararme a reflexionar sobre lo que estamos logrando. Hay que generar más inercia hasta que en una semana finalice todo. Jugar tres días seguidos no es sinónimo de descenso o fracaso, solo es una nueva dificultad", afirmó.

Pérez evitó pronunciarse sobre su futuro y si saldrá del Rayo este verano, porque "no es el momento" ni "lo adecuado", antes de confesar que "muchas veces" ha llorado "de camino al estadio". "No creo mucho en la represión de las emociones, y es un precioso momento y debemos mostrarlo así", defendió.

Finalmente, analizó al Crystal Palace. "Han jugado finales, tienen éxito similar al del Rayo, han construido un equipo potente desde abajo. A nivel defensivo, está muy bien estructurado, transitan muy rápido, a balón parado pueden hacernos daño. Los clichés del presupuesto y valor del marcado no sirven. Ellos tienen mucho fútbol", concluyó.