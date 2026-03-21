Iñigo Pérez: "Ganar al Barça no sería un milagro"

Archivo - El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez - Europa Press/Contacto/Fot. Maciej Gilewski

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha asegurado que ganar al FC Barcelona este domingo en el Spotify Camp Nou "no sería un milagro", ya que el equipo tiene "calidad" para poder lograrlo, algo que pasaría por "ser excelente" y por quitarse el "victimismo" de encima.

"(Ganar al Barça) No sería un milagro. Si se gana mañana, que es el objetivo, seguro que será fruto de la excelencia del equipo. Creo mucho más en la realidad del trabajo, de la disciplina, de la ilusión, de la calidad del equipo para poder ganar mañana, aunque sea difícil", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, tiene claro que la clave pasa por "ser excelente" sobre el campo. "No se puede ganar en ese campo o en otros de ese tipo de dificultad si no rozas la perfección. Hay que buscar la excelencia, hay que esperar que ellos no la encuentren, que no estén certeros. Todos sabemos que puede suceder, sobre todo la idea de victimismo, de 'no hay nada que perder', nos la tenemos que quitar de la cabeza, porque si no, no va a suceder", indicó.

Sobre los números de los azulgranas como locales, insistió en que "no" recuerda "a un Barça que se encuentre en una sequía goleadora". "Siempre es el mismo grado de dificultad y siempre es la misma preparación desde que yo soy entrenador del Rayo, que es que no hay victimismo, no hay inferioridad. Tenemos que tener la misma esencia, sabiendo que es un equipo que tiene peculiaridades, que tiene un nivel que no hace falta mencionarlo para no llamar al temor de los jugadores. Es ilusionante, es una oportunidad única para enfrentarte al mejor equipo de LaLiga, uno de los mejores de Europa y poder ganar", afirmó.

También habló de la línea avanzada en defensa de los 'culers'. "Han ido modelando esa idea desde que Hansi Flick está en el Barça, se han ido encontrando soluciones para hacerles daño y él ha propuesto otro tipo de soluciones, Eso habla de la capacidad táctica de este entrenador, de la confianza que tienen los jugadores en él para realizarlo. Intentaremos contrarrestarlo, atacarle, ser igual de agresivos que hemos sido contra ellos; no nos ha servido para ganarles, pero sí para ponerles en dificultad", apuntó.

Además, se miran en el espejo del partido de la primera vuelta. "Yo tengo ideas, pero los que las ejecutan son los jugadores, con fe ciega. Salió bien y estuvimos muy cerca de conseguir una victoria. Mañana me encantaría que volviesen a creer en la idea, vamos a intentar esperar a ver qué táctica ofensiva utilizamos. La idea es prácticamente la misma, sabiendo que ellos tienen la línea muy alta y que nosotros tenemos gente que puede correr detrás de ella", expresó.

También le resta importancia al hecho de acumular ocho salidas sin ganar. "Si a que están ganando a todos los rivales y a la complejidad de ganar en el Camp Nou, le unimos pensar que venimos de ocho salidas sin ganar, casi es mejor quedarnos aquí", dijo. "Somos un equipo muy enérgico, muy emocional, muy pasional, muy visceral y casi que hay un reflejo continuo de cómo te ves entrenando a lo que sucede en un partido. Es importante que tengamos esta dosis de dopamina que tuvimos el otro día, que para todos fue mágico, y utilizarla mañana", subrayó.

En otro orden de cosas, el técnico navarro reconoció que "no son las mejores condiciones" tener que jugar el jueves y el domingo por la mañana. "No es lo adecuado, pero aquí o te rebelas o aceptas, entonces solo nos queda aceptar. De momento, no somos valientes para rebelarnos", apuntó.

"En estas diez últimas jornadas esa sensación de protección debe aumentar para que no nos llevemos disgustos. Debemos mantener muchas cosas, sobre todo la línea de juego, ser fiables en casa o fuera, que sigamos exponiéndonos, que sigamos siendo el Rayo, que no nos amedrentemos porque la clasificación se ajuste... Me gustaría mantener esa identidad hasta el último", continuó.

Sin embargo, Iñigo Pérez, que ha sonado como sustituto de Ernesto Valverde en el Athletic Club, no quiso hablar de su futuro. "Estás dando por hecho que no voy a seguir. No es el momento de hablar del futuro individual. Tenemos ahora un final de temporada precioso, muy ilusionante, complejo a la vez, y hacer exposiciones individuales no nos va a ayudar. Además, ensuciaría un poco todo lo que nos queda", advirtió.

También explicó que "no" ha hablado con Andoni Iraola, otro de los que suenan para el banquillo vasco. "Como aficionado que he sido del Athletic, si Ernesto, que es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic nunca, esto es mi opinión personal, se va, Andoni sería un sustituto ideal para todos. No le voy a llamar para preguntarle, porque si no se va a enfadar. Dejémoslo tranquilo, que lo está haciendo muy bien", dijo entre risas.

Por otra parte, fue muy claro respecto a qué añora del fútbol de antes. "Casi todo. Si tengo que elegir una, la exposición mediática. Llevo mal esto de que puedan entrar cámaras al vestuario, que se cuenten los segundos para que un jugador después de un partido salga, porque si no hay penalizaciones. Este tipo de situaciones más modernas no las llevo bien. Me encantaría recuperar esa simplicidad en el fútbol. La estabilidad que tenían antes los aficionados, ese aroma de antes me encanta. Nos hemos criado en un escenario en el que el primer recuerdo que tengo del fútbol es yendo al estadio", confesó.

Por habló del estado de Ilias Akhomach. "Conozco a Manu Sánchez, he sido su compañero, desde aquí le exculpo. Más allá de la acción, que puede parecer que es adrede, es un chico muy noble, pero la acción es verdaderamente dura. Está dolorido. Veremos mañana si puede ayudarnos, pero en ningún caso, con Ilias o con cualquier jugador del Rayo Vallecano, se correrá ningún riesgo", concluyó.